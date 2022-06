Se hizo pasar por preceptor para entrar a robar a una escuela de barrio Alberdi

El hecho ocurrió en la escuela Nº408, de Superí al 1200, y una de las víctimas fue la profesora de educación física. Cuando el delincuente ingresó en el establecimiento, Vanina recordó que uno de sus compañeros anunció que iba a faltar y le preguntó si era su reemplazante. "Me dijo que sí, me saludó con un beso y yo le expliqué el trabajo que tenía que hacer. Después me fui a izar la bandera y, cuando volví, los libros que le había dado seguían arriba del escritorio y veo que faltaban cosas de mi cartera", contó a El Tres TV.