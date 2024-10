Se fugaron nueve presos, esta vez de una comisaría de la ciudad de Santa Fe

Hasta el momento, se confirmó que recapturaron a dos de los evadidos, tras un rápido rastrillaje de la zona aledaña a la subcomisaría.

>> Leer más: Pullaro insiste en que las seccionales no deben alojar presos

subcomisaria La Guardia.jpg Subcomisaría 6ª de La Guardia

El antecedente de fuga en Rosario

Un grupo de 16 presos se fugó en la madrugada del domingo pasado de la comisaría 16ª de Rosario, ubicada en Ayacucho al 3300. Los presos, algunos de ellos con un vasto historial delictivo, ganaron la calle escapando por los techos del penal.

Se trata reclusos con prontuarios de distinto tipo, que van desde causas simples por robos hasta delitos más complejos como tentativas de homicidio

Uno de los evadidos fue recapturado cuando llamó a la puerta en una casa de Alem y Garay para pedir asistencia porque se había fracturado una pierna al saltar un tapial. Esa lesión no le permitió seguir escapando y fue aprehendido minutos después por la policía, que lo trasladó a un hospital.

>> Leer más: Fuga de presos en comisarías: "El sistema está tensionado por los resultados del trabajo policial"

Se implementó un operativo especial en la zona para encontrar al resto. Dos hombres fueron recapturados en las horas siguientes al hecho. Otros dos en los días que siguieron al episodio. Al momento, aún quedan 11 presos por encontrar.

La explicación del gobierno

"Es preferible tener que resolver estos problemas de tensionar el sistema al máximo por hacer el trabajo policial, que no tener estos problemas porque no hay trabajo policial y tener los problemas en las calles", aseguró Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial. De esa forma, el gobierno explicó una nueva fuga de una seccional rosarina.

Los funcionarios explicaron que la fuga se dio por un "sistema tensionado" por distintos motivos.

En ese marco, plantearon la problemática de la superpoblación del sistema penitenciario. El asunto es abordado con una propuesta a largo plazo para la creación de nuevos módulos de detención en cárceles y la construcción de la cárcel federal de Coronda. Este último centro ayudará a descomprimir los espacios en prisiones provinciales ocupados por reclusos con causas del fuero federal.

La superpoblación en las cárceles decanta, como consecuencia, en la ocupación de comisarías que no están preparadas para alojar presos. Lo cual implica otro problema: la superpoblación en seccionales que presentan una infraestructura precaria. En el caso de la comisaría 16ª había 52 detenidos en un espacio para 16.

Consultado sobre los motivos de la fuga de este domingo, y sobre el rol de los policías que deben custodiar a los detenidos, el funcionario indicó que se debe a que los agentes no están preparados para esa tarea. "No es falta de capacitación, es preparación totalmente distinta. El personal policial está preparado para funciones del sistema policial y no del servicio penitenciario", justificó.