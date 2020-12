Se entregó un hombre buscado por el homicidio de un vecino de Empalme Graneros

Román estaba en su casa escuchó el primer disparo y se dio cuenta que era sobre su vivienda, corrió a los agresores y se puso cara a cara con los colombianos. Lo recibieron con dos tiros: uno en la cabeza y otro en el pecho. Los colombianos, como los describieron los vecinos, giraron en “U” y fugaron por otro pasillo que corre paralelo a Olavarría y que tiene conexión con Garzón.

>> Leer más: Dos cobradores colombianos asesinaron a balazos a un hombre en Empalme Graneros

“Claudio salió y se fue a la esquina. Yo iba detrás de él, pero me olvidé algo y me volví para la casa. Si me quedaba un minuto más en el portón de entrada me matan a mi y al nene. Porque yo le tenía en brazos. Cuando escuché los balazos salí corriendo y a Claudio un vecino ya se lo llevaba en un auto”, explicó Aylén. En el lugar no se secuestraron vainas servidas. dijo Aylén, la pareja de la víctima.

“Eran dos colombianos que estaban haciendo cobranzas. Siempre andan por acá. Acá los colombianos prestan plata. Vos vas y le pedís. Después se la devolvés con los intereses que ellos dicen. Y sino le devolvés la plata, pasan cosas como estas”, explicó un vecino. "Son conocidos. Siempre andan por acá cobrando”, agregó.

En diciembre de 2019 el Organismo de Investigación de Santa Fe investigó en la capital provincial una serie de empresas que usaban el método del préstamo “gota a gota”. En esa investigación se detectaron seis jefes de esas organizaciones vivían en casas muy lujosas en barrios cerrados y eran poseedores de autos de alta gama y un engranaje que apuntaba a los préstamos ilegales.

Un funcionario del OI expresó durante la investigación que “se detectaron seis empresas de créditos ilegales que tenían una estructura de funcionamiento similar: daban dinero con intereses usurarios que después nadie podía pagar. Los testimonios de las víctimas, comerciantes y familias de clase media y baja, coinciden en que pasaron por situaciones de extorsión similares de parte de los cobradores”.

En diciembre del año pasado, durante la investigación, se precisó que el monopolio de los préstamos ilegales llamados “gota a gota” lo tenían bandas integradas por colombianos que actuaban de manera violenta para concretar las cobranzas.