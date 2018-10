Se cumplen dos meses sin novedades de Nahuel Fernández

Pasaron dos meses y Nahuel "Chino" Fernández continúa desaparecido. "La verdad es que ya no sabemos qué más hacer. Se cumplieron dos meses y no vemos que haya una línea concreta de investigación. Estamos desesperados", explicó ayer Vanesa, una de las hermanas del muchacho del que nada se sabe desde el 26 de agosto último, cuando regresaba a su casa en Fisherton R tras pasar el día en el barrio 7 de Septiembre.

El expediente abierto por la búsqueda de este muchacho de 26 años, que era investigado por el fiscal de Investigación y Juicio Guillermo Apanowicz, pasó a su par Alicia Raquel Almada. "Mi mamá se reunió con la fiscal esta semana y le dijo que va a hacer todo lo posible para encontrarlo, pero ya pasaron dos meses", agregó Fernández.

Último viaje

La última vez que la familia de Nahuel Fernández tuvo noticias sobre su paradero fue la tarde del 26 de agosto cuando el muchacho salió de la casa de su madre, en el barrio 7 de Septiembre, para regresar a su domicilio en Fisherton R. Allí vive con Julieta, su pareja, desde hace un año. Su plan era tomar el colectivo 115 en Colombres y José Ingenieros y completar el viaje en el 133 Negro. El último contacto lo mantuvo vía Whatsapp con su novia.

El nombre de Nahuel Fernández fue mencionado junto con el de Máximo Ariel "Guille" Cantero (condenado como jefe de la banda de Los Monos) en la investigación federal por un secuestro extorsivo ocurrido el 9 de septiembre del año pasado en bulevar Seguí y Espinillo. En ese expediente judicial Fernández fue sobreseído y "Guille" procesado.

Además dos de sus hermanos, los apodados "Parásito" y "Grasita", fueron asesinados a balazos en el interior de un auto la tarde del 16 de abril pasado en el denominado triple crimen del barrio Martín Fierro, en Granadero Baigorria. En el mismo hecho fue acribillado Gerardo Abregú, apodado "El Abuelo".

Pedido de informes

Desde el área de prensa de Fiscalía se precisó que "se solicitaron informes a la Dirección Nacional de Migraciones para determinar si Fernández había salido del país. El resultado fue negativo. También se peritó el celular de Julieta en cuanto a registro de llamadas entrantes y salientes. El resultado fue negativo".

También se explicó que la fiscal Almada tomará nuevos testimonios a los vecinos de la zona en la que fue visto por última vez Fernández. Además se investigan datos surgidos de redes sociales, de las que no se dieron pormenores. Por los datos suministrados por Fiscalía, se estima que la hipótesis de la investigación sigue siendo la misma: "Se estima que Fernández está vivo y que se habría ausentado por cuenta propia" de su casa, tal se indicó hace tres semanas.

Entonces se dijo que el fiscal Apanowicz tenía sobre su escritorio dos testimonios de personas que aseguraron haber visto al "Chino" cuatro días después de su desaparición, es decir el 30 de agosto, en inmediaciones del barrio 7 de Septiembre, donde vive su familia. Habría sido en un auto, a las 15 y a las 18 de ese jueves. Pero los testimonios no coinciden en la marca y el modelo del vehículo. Por eso el fiscal solicitó registros de cámaras públicas y privadas de donde los testigos posicionan a Fernández. Otro detalle que se brindó fue que luego de su desaparición, el celular de Fernández había impactado en una antena en jurisdicción de Roldán y posteriormente no se volvió a utilizar. También indicaron que "se peritaron las cámaras de los colectivos que el muchacho debía abordar (115 y 133) en el horario en el que se denunció su desaparición, pero dio resultado negativo".

"No nos entienden"

"Nosotros no cuestionamos lo que hacen los fiscales. Lo que pasa es que nos queda la sensación de que no nos entienden. Mi hermano no tenía dinero suficiente para mantenerse. No se hubiera ido sabiendo que nos deja en medio de la incertidumbre. El fiscal Apanowicz dijo que la familia no había aportado datos para que se avance en la investigación y cuando le dimos nombres de personas que pensamos que pueden saber qué pasó con mi hermano no los tomó. Todo eso está en el expediente", explicó Vanesa.

"Nosotros lo único que queremos es que encuentren a mi hermano. No es normal que una persona vaya a tomar un colectivo y durante dos meses no se sepa nada de él. Hicimos todo lo que está a nuestro alcance, pero no vemos avances en la investigación", agregó la mujer.