De "Santafesino Destacado" a condenado por abuso sexual: siete años de prisión para el artista Andrés Iglesias

El muralista, conocido como Niño de Cobre, fue sentenciado por abusar sexualmente de su ex pareja. La Justicia consideró acreditado que la víctima no consintió la relación.

“Estos hechos no ocurren en la vía pública, sino en espacios privados. No se puede pretender un testigo presencial. Pero hay rastros, tecnológicos y psicológicos, que son pruebas contundentes”, sostuvo la abogada Bussi.

“El abuso sexual dentro de la relación estuvo históricamente naturalizado e invisibilizado, en estos casos las denunciantes tienen que sortear muchos obstáculos y prejuicios, por eso este fallo nos hace pensar en un cambio de paradigma”, agregó la letrada.

Por otro lado, Paula Condrac, también abogada querellante, recordó que “este no es el primer juicio por consentimiento en Santa Fe, hay muchos abusadores condenados que cometieron el delito contra su pareja, aunque no es habitual que se los condene porque sigue existiendo la idea de que el abuso sexual dentro de la relación de pareja no es posible”.

El juez rechazó el pedido de la fiscalía para que Cobre quede en prisión preventiva hasta que se confirme la condena. Por lo tanto, el muralista continuará en libertad con medidas alternativas hasta que la condena quede firme, es decir, sea confirmada por la Cámara de Apelaciones.

Violencia, control y abuso

La fiscal Luciana Escobar Cello, quien llevó adelante la investigación, describió la relación entre Iglesias y la víctima —que se extendió por unos nueve meses— como “sumamente abusiva, desigual y violenta”. Según relató, el acusado controlaba a su pareja, restringía sus vínculos personales, regulaba su vestimenta y ejercía un dominio constante sobre el uso de su celular y redes sociales.

Además, sostuvo que Iglesias obligaba a la víctima a mantener conductas sexuales no consentidas y que el hecho investigado se produjo cuando ella expresamente se negó a tener relaciones sexuales, siendo luego forzada con violencia.

El muralista, de 39 años, ya contaba con antecedentes penales: en 2020 fue condenado por tentativa de extorsión contra otra expareja. En aquella oportunidad se le concedió una probation con condiciones que incluían la realización de un curso sobre violencias del patriarcado y la publicación de un desagravio en sus redes sociales.

Pruebas y sentencia

Durante el debate, la acusación estuvo a cargo de la fiscal Jorgelina Moser Ferro, de la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual (Gefas). La investigación había comenzado tiempo después del hecho, ocurrido el 17 de diciembre de 2022, cuando la víctima logró radicar la denuncia. A partir de ese momento, la fiscalía avanzó con la recolección de pruebas, testimonios y peritajes psicológicos.

Entre los elementos considerados por el tribunal se incluyeron el testimonio de la víctima, que fue valorado por su coherencia y persistencia en el tiempo, los informes de la psicóloga que la atendió durante años, y los mensajes recuperados del celular. También declararon familiares y amistades cercanas a la mujer.

“Creemos que pudimos probar lo que denunciamos. Este juicio demuestra que no hay impunidad si hay voluntad de escuchar, investigar y actuar”, subrayaron las abogadas querellantes.

Niño de Cobre, Santafesino Destacado

El muralista Niño de Cobre había sido distinguido como "Santafesino Destacado" en septiembre de 2018, por iniciativa de la entonces concejala Marcela Aeberhard. El reconocimiento se fundamentó en su trayectoria al haber "plasmado sus trabajos en países como España, Holanda, Francia, EE.UU, Brasil, Uruguay y en muchas ciudades de nuestro país".

Pero a raíz de las denuncias que comenzó a tener el artista, en junio de 2024 el Concejo Municipal de Santa Fe aprobó la revocación de esa distinción a Andrés Iglesias. Se realizó a través de la Declaración Nº 6.129 que expresa: "El Honorable Concejo Municipal revoca la distinción de Santafesino Destacado Nº 3.430 del año 2018". Fue la primera vez que el Concejo revocó una condecoración.

El pedido había sido ingresado en diciembre de esa año al organismo y llevaba la firma de 16 organización que bregan por la igualdad de género.