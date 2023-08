Rompen la puerta de una pilchería de Córdoba y Mitre y roban la caja registradora

Ariel Moscoloni, el propietario del local contó a LT8 que los delincuentes alcanzaron a abrir un boquete en la puerta de blindex e ingresar al local, pero no alcanzaron a llevarse nada de valor. "Ingresaron por la puerta principal. Hicieron un agujero en el vidrio que es muy grueso, de alto impacto. No sé quién pudo pasar porque el boquete es muy reducido. Se llevaron la caja registradora con todo el cambio que tenía, que no era mucho. No tuvieron tiempo de agarrar ropa ni otra mercadería. Incluso, teníamos los celulares de uso interno y no los tocaron, y el postnet lo encontramos tirado en el piso. La alarma sonó y la policía vino rápido, y los ladrones no hicieron a tiempo a llevarse más cosas", contó.