Robo en el barrio Luis Agote: forzaron la reja y entraron en un bar a una cuadra de la Terminal

A pesar de la violencia con que actuaron los delincuentes, la alarma no funcionó.

Un bar ubicado a una cuadra de la Estación Terminal de Ómnibus fue blanco de un violento robo este miércoles a la madrugada. Un grupo de delincuentes destrozó a golpes la vidriera para ingresar y llevarse un televisor, dinero de la caja y el dispositivo Posnet para cobrar con tarjetas. Lo más llamativo es que la alarma con la que cuenta el local no funcionó a pesar del violento golpe que recibió la puerta.

En declaraciones al programa “Todos en La 8”, el propietario del bar exhibió todo su asombro y malestar por el daño que sufrió en su negocio que está ubicado en la planta baja del inmueble donde él también vive. “Me avisaron por teléfono que habían entrado al local. Cuando bajé me encontré con la policía en el lugar y con que los ladrones habían forzado la reja y destrozado el blindex. Hicieron más daño que lo que se pudieron llevar”.

Los delincuentes se llevaron algo de dinero que había en la caja para enfrentar los primeros datos de la mañana, un televisor y el aparato de posnet para realizar cobros con tarjeta de crédito y débito.

bar de San Lorenzo y Cafferata 2.jpg A pesar de la violencia con que actuaron los delincuentes, la alarma no funcionó. Foto: La Capital / Francisco Guillén.

Jonatan señaló que el negocio cuenta “con un sistema de cámaras, que dejó de funcionar porque no se pudo actualizar el software. Estamos esperando la reposición de eso, y la alarma no sonó. No entendemos porqué, estamos esperando al técnico. Empezó a funcionar después de que abrimos el local”, añadió.

El comerciante también dijo que a pesar del frío y no tener puerta de calle decidió abrir igual esta mañana. “No queda otra opción para no seguir perdiendo dinero. Es lamentable lo que pasó porque estamos a dos cuadras de una seccional, en un lugar muy concurrido y que nadie haya visto algo para llamar la atención o alertar a la policía. En esta zona son habituales los robos. Muchos comerciantes los sufrieron”, subrayó.