Arranca la venta de entradas para la exhibición de Franco Colapinto: cómo conseguirlas

El piloto argentino dará un show único el domingo 26 de abril en Buenos Aires, donde miles de fanáticos están expectantes por verlo desde una vista privilegiada

Franco Colapinto manejará un Lotus E20 en la exhibición por las calles de Buenos Aires

Tras el hueco en el calendario de la Fórmula 1 que dejó la cancelación de los GP de Bahréin y Arabia Saudita, Franco Colapinto confirmó su llegada a la Argentina para dar una exhibición el próximo domingo 26 de abril en Buenos Aires . El piloto de Alpine estará recorriendo las calles del barrio porteño de Palermo en un circuito callejero de 2 kilómetros, donde dará donde show runs oficiales.

El recorrido se extenderá sobre la avenida del Libertador, en los alrededores del Monumento a los Españoles, hasta la Av. Sarmiento con la intersección de Figueroa Alcorta.

El auto que utilizará Colapinto será un Lotus E20 decorado con los colores de Alpine . Este modelo cuenta con un motor aspirado V8 de Renault y fue concebido previo a la llegada de la tecnología híbrida en 2014. Se trata de un monoplaza que la escudería francesa utiliza para estos eventos, ya que los oficiales con los que compiten habitualmente en los Grandes Premios no pueden ser utilizados para eventos extraoficiales.

Habrá diferentes ubicaciones disponibles para que los fanáticos puedan ver la primera presentación del piloto argentino en el país desde su llegada a la Máxima. Por un lado, habrá un amplio sector gratuito abierto al público, sujeto a una capacidad limitada. Además, también se podrá conseguir sectores pagos con una vista y servicio único para los interesados, tales como las ubicaciones Hospitality (que ofrecerá el Garage Tours con acceso a los boxes), Fan Zone (con propuestas de entretenimiento, activaciones de marca y espacios interactivos) y Grandstands .

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Cómo será la venta de entradas

La entradas podrán ser adquiridas de forma digital a través del sitio web de Enigma Tickets (http://enigmatickets.com). El proceso de venta será en dos etapas:

En primer instancia, la preventa exclusiva arrancará el lunes 6 de abril desde las 16, exclusivo para aquellos que cuenten con la tarjeta de crédito de Mercado Pago. Además, podrán acceder a un beneficio de hasta 3 cuotas sin interés.

Luego, se la lanzará la venta general el martes 7 a las 16 para todos los medios de pago, aun que se podrá seguir utilizando la financiación con la tarjeta de MP. Aunque se prevé que habrá unas 20.000 entradas disponibles, no hay ninguna confirmación oficial respecto a la cantidad y los precios de los tickets que se pondrán a la venta.

En caso de no poder asistir, el evento se transmitirá por la plataforma Disney+.