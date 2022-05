Robaron una batería de un auto a plena luz del día, fueron filmados y ni se inmutaron

Los robos en la ciudad no se detienen y no importan los horarios ya que los delincuentes actúan sin importarle nada si hay cámaras o no. En esta oportunidad los ladrones robaron a plena luz del día elementos de un automóvil estacionado en la zona oeste y se retiraron con suma tranquilidad. Algunos vecinos de la zona denunciaron a través de las redes sociales la falta de control policial.