Ricardone: detienen a un vecino por amenazar al presidente de la comuna

En declaraciones a La Capital, Juan Doria contó que el problema arrancó hace más de un año cuando tomo la decisión dejar cesante o despedir del plantel de empleados de la comuna a un hijo de N.M.E. “Veníamos con problemas por reiterados incumplimientos en el trabajo. Esa persona integraba la Guardia Urbana y no se portó bien. No cumplía con las actividades, durante las madrugada mandaba dormir a la gente y después quería cobrar adicionales. Tuvimos varios inconvenientes. Entonces, lo echamos, pero un día pareció el padre comenzó amenazarme”, contó.

El intendente de Ricardone aseguró que los hostigamientos ya sea en persona como en las redes sociales se fueron incrementando en los últimos meses. “En lugar donde me lo cruzaba, me amenazaba con que si le pasaba algo al hijo me iba a matar. Nunca llegó agredirme físicamente, porque por suerte siempre tuve gente cerca, pero no sé qué hubiera pasado si me lo cruzaba solo. Además, me insultaba de arriba abajo donde me lo encontrara”.

“No estoy acostumbrado a esto. Tengo un pueblo ordenado y esto me lo estaba bancando, pero con un estrés galopante. Pero llegó un momento en que dije: hasta acá llegaste, e hice la denuncia en la Fiscalía de San Lorenzo. Que le allanaran la casa me dolió más a mí que a él, yo no estoy acostumbrado”, agregó Doria.