Ricardo Silberstein garantizó el inicio del juicio a Los Monos

"El juicio a la banda de Los Monos pone en evidencia que en Santa Fe no hay impunidad", sostuvo ayer el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Ricardo Silberstein. El funcionario explicó que las dilaciones en torno al inicio del debate oral y público a la banda del barrio Las Flores —nuevamente postergado— tienen que ver "con que el proceso se pueda realizar en condiciones" de seguridad y garantías para todos.

Hace dos semanas el juez de Sentencia Julio Kesuani resolvió que el juicio oral a la banda narcocriminal comenzara el próximo lunes 6 de noviembre. Sin embargo, siete días antes de esa fecha se supo que el debate fue nuevamente postergado con fecha incierta, aunque hasta el momento se manejan dos alternativas para el inicio de las audiencias: el lunes 13 o el martes 21 de noviembre.

Lo que se ha resuelto, en virtud de un acuerdo entre la Corte Suprema de Justicia de la provincia, el Colegio de Magistrados de Rosario y el Ministerio de Seguridad santafesino, es que las jornadas tengan lugar en el Nuevo Centro de Justicia Penal, un complejo edilicio erigido en la manzana delimitada por Virasoro, Sarmiento, Rueda y Mitre, donde estaba el antiguo Hospital de Emergencias Clemente Alvarez.

Al respecto, en declaraciones a la prensa brindadas ayer a la mañana, el ministro de Justicia fue consultado sobre si estaban garantizadas las condiciones de seguridad para la realización del juicio oral en esas instalaciones. Silberstein respondió que sí, que los acusados quedarán alojados en una alcaidía construida en el subsuelo de ese predio con capacidad para 30 detenidos y explicó que "todo este tipo de dilaciones tienen que ver con que el proceso se pueda realizar en condiciones".

En ese sentido comentó que se está trabajando para que "los imputados tengan todas las garantías de defensa" y agregó que "son muchos los testigos que tienen que declarar" y que también requieren de custodia y garantías para hacerlo.

Experiencia importante

"Esta es una experiencia importante porque pone en evidencia que en la provincia de Santa Fe no hay impunidad. Tanto que se hablaba de la causa de Los Monos. Aquí está buena parte de esta organización criminal, varios de ellos están presos y van a ser juzgados rápidamente, ya que desde su detención hasta ahora no ha pasado tanto tiempo. No es lo que ocurre en otros sistemas, donde hay procesos que a lo mejor duran décadas", sostuvo el funcionario. Cabe recordar que varios de los acusados llevan más tiempo en prisión preventiva que lo que prevé la ley.

Sobre la posibilidad de que se requiera mayor seguridad para los jueces, Silberstein indicó que "en principio, si los jueces y los fiscales lo requieren, la provincia está en condiciones de darles seguridad adicional".