Reunión de Javkin y Brilloni por la violencia en Rosario: "La cárcel no puede dominar la calle"

" Brilloni conoce la ciudad, lo he dicho y lo vamos a ratifica r, el comandante ha trabajado ya dos veces como jefe de las fuerzas de seguridad y después hizo todo su recorrido en el Ministerio de Seguridad de la Provincia", destacó Javkin en un breve contacto con la prensa en el Palacio de los Leones, aseguró que su contacto el ministro "ha sido siempre cotidiano" y adelantó que le puso "a disposición todos los recursos de la ciudad para que su tarea sea lo más rápida y efectiva posible".

"No hacía falta una reunión protocolar porque nos conocemos hace mucho, pero lo que sí queríamos y es lo que hicimos es ver, sobre el mapa de la ciudad, los lugares donde están las prioridades y que eso tenga un reflejo inmediato en la sensación , en la visibilidad y en el control efectivo que se haga en las calles de Rosario", explicó Javkin, quien fue muy crítico de la conducción policial que dejó a la ciudad a merced de delito.

image - 2023-02-11T103223.582.jpg

"Está claro que tenemos que estar en una Argentina que, en vez de comentar lo que pasa en Rosario, se ocupe de lo que pasa en Rosario y nos ayude a intervenir, esta ciudad merece otro trato, en lo concreto es un reclamo firme y en lo cotidiano es mapa en mano establecer dónde hay que realizar los controles", añadió.

"Lo que se necesita es acción coordinada, son seis, siete puntos de acción inmediata", enfatizó Javkin, y explicó: "Hay que recuperar es el territorio, acá lo que hace falta que la cárcel no domine la calle y eso se hace en la calle, me consta que eso es lo que va a hacer el ministro porque ya lo hizo ayer, y nosotros vamos a estar ahí, como hicimos ayer con Juan (vecino de zona oeste al que le balearon dos veces la casa). No podemos dejar que pasen algunas cosas, como lo que pasó con Jimi Altamirano".

image - 2023-02-11T103254.852.jpg

Consultado sobre los cruces que hubo entre las autoridades provinciales y nacionales sobre como debe abordarse la problemática de la inseguridad en Rosario, Javkin dijo: "Las disputas no sirven para nada, el que crea que con esto puede sacar una ventaja política está loco". Vale recordar que este viernes le ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, respondió al pedido de Perotti de más fuerzas de seguridad para Santa Fe con una provocación: " "El problema lo tiene él, que lo resuelva con su policía".

Brilloni: "El camino, trabajar en equipo"

Por su parte, el flamante ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, destacó como positiva la reunión que mantuvo con Javkin. "Este es el camino, trabajar en equipo, tengo esa vocación, creo que lo he demostrado todo este tiempo en que he ocupado cargos en la cartera".

"Ahora, al comandando un equipo en el Ministerio de Seguridad, voy a seguir fortaleciendo este trabajo en equipo porque estoy convencido de que esa es la forma de llevarle soluciones a la gente y transmitirle esa paz, esa tranquilidad y ese sosiego que tanto ansía".