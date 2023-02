Claudio Brilloni: "Se abrirán comisarías y habrá un amplio despliegue de policías en los barrios"

Perú: no hay vuelta atrás ante el desborde popular y la crisis de Estado

- Hay un plan de seguridad pública hablado y discutido con el gobernador Omar Perotti de acá del 10 de diciembre. El primer objetivo a corto plazo es bajar la tasa de criminalidad, principalmente la altamente lesiva. Segundo, realizar un amplio despliegue operativo y preventivo en barrios vulnerables como Ludueña, Empalme Graneros, Industrial, Vía Honda, Santa Lucía, Bella Vista, Las Flores y Magnano, donde no sólo hay que prevenir el delito sino reprimirlo ajustando los procederes a las garantías constitucionales, la protección de los derechos humanos y el uso adecuado de la fuerza.

- Cada barrio tiene su particularidad y lo haremos a partir del análisis criminal en el cual se trabaja desde hace tiempo, con la inteligencia que nos permite conocer las capacidades y vulnerabilidades de los delincuentes que actúan en cada barrio. Ese análisis nos permite acceder al proceso de toma de decisiones y entender cómo funciona la delincuencia en cada lugar. Así podemos establecer los sitios y los horarios más complejos donde destinar el personal de la fuerza policial. Una gran preocupación son los puntos de venta de droga al menudeo en cada uno de esos lugares, los que detectamos por tareas de investigación que volcamos a la Justicia para obtener luego las órdenes de allanamiento, algo que no es simple pero que requiere de un trabajo conjunto y coordinado entre investigadores y jueces y fiscales.

- ¿Cómo se remonta el desprestigio que tiene la policía de Rosario?

- Se debe hacer un trabajo muy fuerte de fortalecimiento institucional. Nuestra policía es el pilar fundamental en esto. Si no tenemos una policía fortalecida debemos hacer todo para fortalecerla y para eso hay que trabajar fuerte en el acompañamiento y el apuntalamiento de los líderes, que tenemos muchos y muy buenos, además del entrenamiento y la capacitación. Si bien es cierto que en materia educativa los resultados se ven a largo plazo, hay que intentar que el continuo entrenamiento nos dé resultados a corto plazo. Nos encontramos con oficiales con 10 o 15 años de servicio que no dispararon en los últimos ocho.

- ¿Se reabrirán las comisarías en Rosario tal cual lo anunció el gobernador?

- En estos días estamos abriendo las comisarías 1ª, 6ª y 11ª y estimamos que no va a pasar de la semana que viene que reabramos la 13ª. Por otra parte se están arreglando patrulleros que pronto volverán a las calles. Hoy en Rosario contamos con unos 3.700 efectivos de la Unidad Regional 2 y el aporte de distintas direcciones que aportan otros 300 como la Policía Comunitaria que hoy trabaja caminando las zonas centrales y comerciales. También hay efectivos en la Estación Sur del barrio de Tablada y en la base de Crespo y Sabatini del sudoeste de la ciudad, donde pronto se instalará el nuevo centro del sistema 911 con importante avances tecnológicos que nos va a permitir, entre otras cosas, no depender de la electricidad sino tener suministro propio.

- ¿Cómo funcionará el control hacia adentro de la fuerza?

- Un policía que comete un delito no es un policía, es un delincuente y debe ser tratado como tal respetando sus garantías constitucionales. Pero hay que actuar con contundencia. La misma contundencia con la que se viene manejando la Agencia de Control Policial en la cual confiamos porque está conformada por policías probos, con solvencia y un claro sentido de pertenencia institucional.

- ¿Cómo se enfrentará a las bandas consolidadas?

La violencia que tenemos instalada en Rosario es estructural. Esto viene de hace muchos años y se debe trabajar sobre esa violencia. Para eso no sólo se requiere de más o mejores policías sino de un abordaje multiagencial desde lo cultural, lo educativo, lo económico, lo social y la recuperación del espacio público con la presencia efectiva del Estado en todas sus formas. Pero para combatir esa delincuencia en lo inmediato necesitamos de una policía con los recursos tecnológicos, logísticos y humanos competitivos.

- ¿Se puede comparar a Rosario con ciudades como Medellín (Colombia) o Sinaloa (México) tal cual lo hacen algunos?

- Yo estuve en Colombia, México y Estados Unidos capacitándome como comanante de Gendarmería. También en Europa. Y ada se compara con esto. La verdad que no solamente las comparaciones son odiosas, sino que aparte no encuentro puntos de comparación entre una cosa y la otra. Santa Fe es un enclave estratégico para las organizaciones narcocriminales por sus características en lo geográfico, con fronteras tererstres y fluvial y puertos que nos abren las puertas al mundo. Una cosa es lo que sale al exterior y otra lo que queda para consumo. Tenemos dos aristas que trabajar: una del narcotráfico que busca puertos de Rosario para ir hacia Europa; y otra la que circula en los barrios, que es de muy mala calidad. Son cosas muy distintas con respecto a las ciudades que usted menciona.

- ¿Cómo ve lo que pasa con los líderes de las grandes bandas apresados y dando órdenes al afuera de las prisiones?

- La conexión que tienen esas personas desde las cárceles con el afuera es muy preocupante. Es una hipótesis que está fundamentada en causas judiciales con detenciones y contactos de los jefes no solamente en Santa Fe sino en otras provincias y en cárceles federales, así que este es un tema que tenemos que trabajar con todo el Servicio Penitenciario para tratar de neutralizar las órdenes y los mandatos.

- ¿Funcionan bandas narcos internacionales en Rosario y Santa Fe?

- Cuando las organizaciones internacionales desarrollan sus actividades delictivas como el lavado de activos no hay fronteras, no hay país y no hay límites ni jurisdicciones. Afortunadamente en Rosario y en Santa Fe se dieron pocos casos, como por ejemplo el caso de una persona del Primer Comando Capital de San Pablo que apareció sin vida flotando en el río; o el de un ciudadano peruano detenido. Pero también logramos por mnedio de Inteligencia incautar 1.600 kilos de cocaína en Empalme Graneros.

- ¿Cómo está la coordinación con las fuerzas federales?

- Bien, gracias al trabajo en conjunto se pudo detener a líderes de bandas como el “Morocho” Mansilla, Mauro Jerez y otros. nclusive el matrimonio que se casó hace un año en Ybarlucea y escapó a Paraguay pudo ser capturado y esperamos su extradición. Estamos convencidos que para quienes ponen la droga en la calle no hay primera, segunda o tercera línea, para nosotros son todos autores. Después la Justicia se encargará de dirimir el grado de responsabilidad.

- ¿Cuántos efectivos federales actúan en Rosario?

En Rosario hay un Comando Unificado que se ha replicado en Santa Fe porque consideramos que la materialización de estos organismos permiten coordinar esfuerzos y recursos. En la provincia y por supuesto en Rosario esta instalada Gendarmería Nacional, la Policía Federal, Prefectura Naval y algunos agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Pero el número de efectivos siempre fluctúan acorde a las necesidades operativas y una vez por semana nos reunimos para coordinar las las acciones.