Rafaela: detienen a un hombre por millonarias estafas bancarias contra dos empresas lácteas

Un bonaerense de 43 años fue acusado por estafas bancarias que consistieron en usar datos de un ex empleado, suplir su identidad con un DNI falso y realizar transferencias a otras 17 personas, también imputadas.

Un bonaerense de 43 años quedó preso sospechado de haber participado de una serie de estafas bancarias por un total de 170 millones de pesos en perjuicio de dos empresas lácteas de la ciudad de Rafaela . La maniobra consistió en utilizar datos de un ex empleado de una de las firmas para apropiarse de su identidad, acceder a sus respectivos homebanking y realizar diversas transferencias bancarias . Días atrás, en el marco de la investigación, se realizaron 34 allanamientos en la provincia de Buenos Aires que culminaron con la detención de 18 personas, además del secuestro de documentación y teléfonos celulares de interés para la pesquisa.

En ese contexto el fiscal Guillermo Loyola, de la unidad de Criminalidad Compleja y Económica de la Fiscalía Regional 5 con sede en Rafaela, acusó Marcelo Daniel C. como coautor de “estafa reiterada en dos oportunidades y acceso ilegítimo a sistema o dato informático” y también como autor del uso de documento falso en perjuicio de las firmas Sucesores de Alfredo Williner y Las Taperitas . En ese contexto la jueza Cristina Fortunato le dictó la prisión preventiva al tiempo que o rdenó la libertad bajo medidas alternativas a otras 17 personas que fueron imputadas como partícipes necesarios ya que habrían aceptado recibir las transferencias emitidas por C.

Según explicó el fiscal, el pasado martes 23 de enero Marcelo C. utilizó datos de identidad de un ex empleado de una de las firmas damnificadas que hacía tres años que no trabajaba en ellas. Con esa identidad falsa, engañó a empleados del banco donde la empresa tenía cuenta para cambiar las claves de acceso a su perfil. De esa manera, relató el fiscal, “pudo modificar así la contraseña del homebanking para obtener la tarjeta de coordenadas de la empresa”.