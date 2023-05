Quisieron robarle la mochila en Arroyito pero intervino su jefe y lo evitó

"No estaban armados", remarcó el jefe de la víctima, un ciudadano de origen colombiano que añadió en diálogo con Telenoche Rosario: "Tomé valor y me arriesgué a salvar a mi chico, este chico trabaja acá".

También resaltó que "la Policía estaba en la esquina. Les hice señas pero no me dieron bola. ¿Para qué está la Policía si no nos cuida?".