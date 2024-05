Qué se sabe hasta el momento de la balacera a la estación de servicios y la amenaza a Di María

El titular de la Policía de Investigaciones (PDI), Natalio Marciani, se refirió esta mañana a la bacera que tuvo como blanco la estación de servicios Puma de Oroño y Lamadrid, en la zona sur de Rosario, donde los agresores también dejaron una nota con una advertencia al futbolista Angel Dí María. La balacera se produjo el miércoles a la noche y no causó heridos.

Marciani confirmó que los autores del ataque antes de retirarse dejaron “un mensaje firmado por Los Rosarinos con una intimidación o mención al futbolista Di María. Luego, hallamos una moto abandonada en Flamarión y las vías del ferrocarril. El vehículo presentaba un pedido de secuestro por sustraído el 25 de mayo. Estamos tratando de determinar si es la moto que se usó en este ilícito”.

Con relación a las intimidaciones contra el crack de la selección nacional que aparecieron ayer miércoles escritas sobre la fachada del Club El Torito, donde Di María dio sus primeros pasos como futbolista desde muy chico, Marciani señaló: “Todo es materia de investigación. En este momento no puedo apresurarme. Tenemos hipótesis en las que estamos trabajando como hacemos en todos los casos en que hemos detenido a personas”.

amenazas a Di Maria02.jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Una banda tras las advertencias a Di María

Al ser consultado sobre si hay pistas sobre las identidades de Los Rosarinos, el grupo que firma el mensaje dejado anoche en el surtidor de combustible, el titular de la PDI sostuvo que “hay información que se está procesando para tratar de identificar a estas personas”, y insistió en que “sería apresurado arriesgar hipótesis en cuanto al tenor de las amenazas (a Di María). Todo es materia de investigación y luego será informado”.

“En estos momentos, el personal está haciendo el relevamiento de cámaras tanto públicas como privadas. No hemos hablado con nadie de la familia de Di María. Estamos trabajando para detener a los autores. Por ahora no tenemos ningún detenido respecto a los hechos de ayer y de anoche. Estamos manejando hipótesis, pero sería apresurado y no puedo dar información porque estaríamos alertando a los delincuentes que cometieron estos delitos”, agregó.