Empresas santafesinas presentan sus innovaciones en BATEV 2025

Firmas de Rosario y la región participaron en la muestra nacional de la construcción, con propuestas que combinan diseño, eficiencia e innovación tecnológica.

30 de agosto 2025 · 09:11hs
En el marco de la feria BATEV 2025 la exposición más importante del país para el sector de la construcción, arquitectura y diseño— varias empresas santafesinas dijeron presente para mostrar sus avances, abrir nuevos mercados y afianzar su posicionamiento en el plano nacional.

El evento, que reúne cada año a fabricantes, desarrolladores y profesionales de todo el país, fue una plataforma clave para que compañías de la provincia desplegaran sus novedades en materiales, sistemas constructivos y equipamiento especializado.

Innovación y precisión en sistemas para carpinterías

La empresa La Aldaba, especializada en herrajes y accesorios, presentó nuevas líneas de cerraduras eléctricas y pistones para aberturas proyectantes y volcables. “Estamos enfocados en ofrecer soluciones de alta presentación con certificaciones que garanticen la calidad”, explicó Luciano Gentile, representante de la firma, que busca consolidar su oferta entre carpinteros y estudios de arquitectura.

Mini excavadoras, manipuladores eléctricos y eficiencia en obra

Desde la localidad de Gálvez, 2GMAQ volvió a destacarse con sus equipos compactos para manipulación y excavación, una alternativa que viene ganando espacio en obras de todo tipo. “Estamos siempre detrás de la innovación”, destacó Guillermo Depetris, director de la empresa. Entre sus desarrollos más recientes se encuentran manipuladores eléctricos compactos, seguros y de gran capacidad para la instalación de DVH (doble vidriado hermético), ideales para ambientes urbanos donde el espacio es limitado.

Estructuras livianas de montaje rápido

La firma rosarina Modernia, que fabrica cocheras, galerías, techos y aberturas, se presentó con una línea de pérgolas y cocheras de aluminio sin mantenimiento. “La gran ventaja es que se instalan en un día y contamos con productos en stock para entrega inmediata”, subrayó Guillermo Cabrera, su titular. El concepto apunta a brindar soluciones estéticas y funcionales para viviendas, comercios y desarrollos inmobiliarios.

Pinturas para grandes proyectos

Boyacryl, de Mauro Billone, llevó a la feria su propuesta de pinturas formuladas especialmente para grandes obras, con foco en eficiencia, durabilidad y soporte técnico. “No solo ofrecemos productos, sino también asesoramiento técnico y capacitaciones, algo que valoran mucho los estudios y empresas constructoras con las que trabajamos”, remarcó Billone. Las líneas exhibidas están diseñadas para obras institucionales, corporativas y desarrollos de mediana y gran escala.

Sistemas constructivos que aceleran los tiempos

La firma Brimax, pionera en la fabricación de paneles de HCCA (Hormigón Celular Curado en Autoclave), volvió a BATEV con una propuesta concreta: mostrar cómo levantar una casa en menos de una semana. “Vinimos a mostrar nuestra panelería, un sistema constructivo que reduce drásticamente los tiempos de obra sin resignar calidad”, detalló Emiliano Cancio, su director. Este tipo de soluciones, ya aplicadas en desarrollos en varias provincias, apuntan a resolver con eficiencia la creciente demanda habitacional.

