La Capital | Expocon | Full control

Tecnología que agrega valor: Full Control presentó sus soluciones para proyectos inmobiliarios

En un evento junto a desarrolladoras, constructoras y expertos del sector, la firma rosarina mostró sus innovaciones en seguridad, domótica e integración inteligente desde la etapa del pozo.

30 de agosto 2025 · 08:20hs
Tecnología que agrega valor: Full Control presentó sus soluciones para proyectos inmobiliarios

Tecnología que agrega valor: Full Control presentó sus soluciones para proyectos inmobiliarios

Tecnología que agrega valor: Full Control presentó sus soluciones para proyectos inmobiliarios

Tecnología que agrega valor: Full Control presentó sus soluciones para proyectos inmobiliarios

Tecnología que agrega valor: Full Control presentó sus soluciones para proyectos inmobiliarios

En un contexto donde la innovación tecnológica marca la diferencia en el mercado inmobiliario, Full Control presentó su nueva propuesta integral para acompañar a desarrolladoras y constructoras desde el inicio de cada proyecto. Con foco en la seguridad inteligente y la integración domótica, la empresa rosarina organizó un evento en el que compartió sus principales soluciones y alianzas estratégicas con otras firmas del sector.

Cada proyecto inmobiliario es más que una obra: es una visión y una oportunidad de dejar huella”, señalaron desde Full Control, y remarcaron que el objetivo es “jerarquizar y agregar valor” a los desarrollos, brindando a sus clientes finales “la tranquilidad, el confort y la experiencia tecnológica que hoy el mercado exige”.

Evento

Entre las principales novedades, la compañía presentó su sistema de control de acceso biométrico de última generación, que integra portería remota y digital con reconocimiento facial preciso y ágil. También destacaron la incorporación de sistemas de videovigilancia con inteligencia artificial, capaces de detectar eventos y responder con máxima eficiencia. Las cámaras cuentan con visión nocturna a color, incluso en ausencia total de luz, y ofrecen imágenes de alta resolución.

“Este es un espacio creado para inspirar, conectar y descubrir cómo la tecnología puede convertirse en un aliado estratégico en la construcción del futuro”, resumieron desde la empresa. Y reforzaron una idea clave: “La seguridad no solo protege, también potencia y realza el valor de cada proyecto”.

Embed

Alianzas que potencian

Durante la presentación, Pablo Pittavino, gerente general de Full Control, anunció una serie de alianzas estratégicas con tres empresas tecnológicas líderes en seguridad y domótica. “Presentamos nuevos aliados en sistemas para unidades interiores y también la nueva tecnología facial para validación e ingreso a propiedades horizontales. Además, incorporamos un sistema de cámaras con visión nocturna y una definición muy superior a la tradicional”, explicó.

La integración entre tecnologías de control de acceso, vigilancia y automatización del hogar busca ofrecer una solución integral para cada desarrollo, desde el pozo hasta la entrega de llaves.

Logística eficiente y asesoramiento técnico

Otro de los actores clave del encuentro fue Electrinet, firma que provee insumos tecnológicos al rubro. Cecilia y Leonardo Serra, referentes de la empresa, destacaron el diferencial de su servicio: “Lo que más valoran nuestros clientes es el servicio diferente que brindamos, con stock disponible y envíos a obra en tiempo y forma. Hay que probarlo, hay que venir y vivenciarlo”.

Cecilia Serra y Leonardo Serra, Electrinet

La logística eficiente, sumada al asesoramiento técnico, se convierte en un factor decisivo en obras que requieren precisión y cumplimiento de plazos.

Perspectivas del mercado

El cierre estuvo a cargo del economista Salvador Di Stefano, quien aportó una mirada estratégica sobre el presente de la inversión inmobiliaria en Argentina. “La inversión en ladrillos sigue siendo la mejor opción en el país”, afirmó. Y explicó: “Hoy las propiedades valen menos que en el periodo 2016-2017, que fue una etapa de estabilidad económica. Tienen mucho para crecer si el país se encamina. Además, las propiedades en Argentina valen mucho menos que en otros países de América Latina, lo que representa una gran oportunidad para quienes invierten en este momento”.

image
Ver comentarios

Las más leídas

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Lo último

IA aplicada a la construcción: cuatro jóvenes santafesinos buscan cambiar el modo de gestionar obras

IA aplicada a la construcción: cuatro jóvenes santafesinos buscan cambiar el modo de gestionar obras

Tecnología que agrega valor: Full Control presentó sus soluciones para proyectos inmobiliarios

Tecnología que agrega valor: Full Control presentó sus soluciones para proyectos inmobiliarios

Barreras flotantes para proteger el paraíso: el Caribe lucha contra el sargazo

Barreras flotantes para proteger el paraíso: el Caribe lucha contra el sargazo

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Modificarán la ordenanza de nocturnidad para evitar trabas de la normativa anterior y habilitar la solicitud de cualquier emprendimiento
Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Por Nicolás Maggi

Proponen un circuito seguro para ciclistas de todos los niveles en el hipódromo de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proponen un circuito seguro para ciclistas de todos los niveles en el hipódromo de Rosario

Cadena de la felicidad para quebrar

Por Jorge Asís
Política

Cadena de la felicidad para quebrar

El negocio del cine repunta con Homo Argentum: ¿cómo vienen los números este 2025?

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

El negocio del cine repunta con Homo Argentum: ¿cómo vienen los números este 2025?

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a diez años de prisión
politica

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a diez años de prisión

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede frenar al parásito del Chagas

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede "frenar" al parásito del Chagas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Una ausencia en el viaje de Central a Junín para enfrentar este sábado a Sarmiento

Una ausencia en el viaje de Central a Junín para enfrentar este sábado a Sarmiento

Ovación
Los goles del Pipa Benedetto por ahora los hace Cocoliso González en Newells

Por Gustavo Conti
Ovación

Los goles del Pipa Benedetto por ahora los hace Cocoliso González en Newell's

Los goles del Pipa Benedetto por ahora los hace Cocoliso González en Newells

Los goles del Pipa Benedetto por ahora los hace Cocoliso González en Newell's

Lo único rescatable en Newells: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Policiales
Detuvieron a un viejo integrante de las bandas de Alvarado por incumplir su prisión domiciliaria
Policiales

Detuvieron a un viejo integrante de las bandas de Alvarado por incumplir su prisión domiciliaria

Tres detenidos en zona sudoeste por un millonario robo en Pujato

Tres detenidos en zona sudoeste por un millonario robo en Pujato

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

La Ciudad
Proponen un circuito seguro para ciclistas de todos los niveles en el hipódromo de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proponen un circuito seguro para ciclistas de todos los niveles en el hipódromo de Rosario

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

Amplían la convocatoria del concurso para tres cargos de médicos forenses

Amplían la convocatoria del concurso para tres cargos de médicos forenses

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos
LA CIUDAD

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal
POLICIALES

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Nuevos allanamientos a la sede de la Andis y la droguería Suizo Argentina
Política

Nuevos allanamientos a la sede de la Andis y la droguería Suizo Argentina

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos
Salud

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes
Policiales

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes

Villa Constitución: la UOM, preocupada por la crítica situación en Acindar
LA REGION

Villa Constitución: la UOM, preocupada por la "crítica" situación en Acindar

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas
La Ciudad

Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario
Policiales

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Definen un cambio en la ley de feriados: ¿qué pasa el 12 de octubre?
Información General

Definen un cambio en la ley de feriados: ¿qué pasa el 12 de octubre?

Acindar paraliza su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones
La Región

Acindar paraliza su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez
Policiales

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de banda narco
Policiales

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de banda narco

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

Por Claudio Berón

Policiales

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

Reforma constitucional: la Caja de Jubilaciones será intransferible
Política

Reforma constitucional: la Caja de Jubilaciones será intransferible

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico