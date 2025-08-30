Tecnología que agrega valor: Full Control presentó sus soluciones para proyectos inmobiliarios

En un evento junto a desarrolladoras, constructoras y expertos del sector, la firma rosarina mostró sus innovaciones en seguridad, domótica e integración inteligente desde la etapa del pozo.

En un contexto donde la innovación tecnológica marca la diferencia en el mercado inmobiliario, Full Control presentó su nueva propuesta integral para acompañar a desarrolladoras y constructoras desde el inicio de cada proyecto. Con foco en la seguridad inteligente y la integración domótica, la empresa rosarina organizó un evento en el que compartió sus principales soluciones y alianzas estratégicas con otras firmas del sector.

“ Cada proyecto inmobiliario es más que una obra: es una visión y una oportunidad de dejar huella ”, señalaron desde Full Control, y remarcaron que el objetivo es “ jerarquizar y agregar valor ” a los desarrollos, brindando a sus clientes finales “la tranquilidad, el confort y la experiencia tecnológica que hoy el mercado exige”.

Entre las principales novedades, la compañía presentó su sistema de control de acceso biométrico de última generación , que integra portería remota y digital con reconocimiento facial preciso y ágil . También destacaron la incorporación de sistemas de videovigilancia con inteligencia artificial , capaces de detectar eventos y responder con máxima eficiencia. Las cámaras cuentan con visión nocturna a color , incluso en ausencia total de luz, y ofrecen imágenes de alta resolución.

“Este es un espacio creado para inspirar, conectar y descubrir cómo la tecnología puede convertirse en un aliado estratégico en la construcción del futuro”, resumieron desde la empresa. Y reforzaron una idea clave: “ La seguridad no solo protege, también potencia y realza el valor de cada proyecto ”.

Embed View this post on Instagram A post shared by Cifras Online (@cifrasonline.com.ar)

Alianzas que potencian

Durante la presentación, Pablo Pittavino, gerente general de Full Control, anunció una serie de alianzas estratégicas con tres empresas tecnológicas líderes en seguridad y domótica. “Presentamos nuevos aliados en sistemas para unidades interiores y también la nueva tecnología facial para validación e ingreso a propiedades horizontales. Además, incorporamos un sistema de cámaras con visión nocturna y una definición muy superior a la tradicional”, explicó.

La integración entre tecnologías de control de acceso, vigilancia y automatización del hogar busca ofrecer una solución integral para cada desarrollo, desde el pozo hasta la entrega de llaves.

Logística eficiente y asesoramiento técnico

Otro de los actores clave del encuentro fue Electrinet, firma que provee insumos tecnológicos al rubro. Cecilia y Leonardo Serra, referentes de la empresa, destacaron el diferencial de su servicio: “Lo que más valoran nuestros clientes es el servicio diferente que brindamos, con stock disponible y envíos a obra en tiempo y forma. Hay que probarlo, hay que venir y vivenciarlo”.

Cecilia Serra y Leonardo Serra, Electrinet

La logística eficiente, sumada al asesoramiento técnico, se convierte en un factor decisivo en obras que requieren precisión y cumplimiento de plazos.

Perspectivas del mercado

El cierre estuvo a cargo del economista Salvador Di Stefano, quien aportó una mirada estratégica sobre el presente de la inversión inmobiliaria en Argentina. “La inversión en ladrillos sigue siendo la mejor opción en el país”, afirmó. Y explicó: “Hoy las propiedades valen menos que en el periodo 2016-2017, que fue una etapa de estabilidad económica. Tienen mucho para crecer si el país se encamina. Además, las propiedades en Argentina valen mucho menos que en otros países de América Latina, lo que representa una gran oportunidad para quienes invierten en este momento”.