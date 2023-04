Policías baleados en Capitán Bermúdez: para el intendente, "las bandas rosarinas se desplazan"

“ No sé si estaban allí contratados por el boliche. Según las declaraciones de policías, ellos fueron allí a buscar trabajo , según tengo entendido por trascendidos porque todo está en investigación”, señaló el mandatario de la ciudad ubicada a 15 kilómetros al norte de Rosario.

En declaraciones al programa “Todos en La Ocho” , Cinalli expresó que “no está clara la situación, porque el horario en que ocurrió (el ataque) no era conflictivo. Fue a la 1.40, por lo cual el boliche bailable recién empezaba a funcionar. Y tenía autorización hasta las 4.30 ó 5 de la madrugada para estar abierto”.

>> Leer más: Capitán Bermúdez: balean a dos policías en la puerta de un boliche

“Este año hubo tres muertes en Fray Luis Beltrán, también en Granadero Baigorria, San Lorenzo. Hubo una seguidilla de hechos luctuosos que tienen que ver con el narcotráfico en toda esta zona. Nosotros tuvimos que lamentar muertes de chicos hace dos años atrás y fue muy conmocionante para nuestra comunidad. Por lo tanto, todo lo que podamos prevenir para evitar esta situación lo haremos”, añadió.

Según contó el intendente, el ataque quedó registrado por cámaras de video vigilancias de la zona. En ese material se advierte claramente que los autores de los disparos iban en moto. “Se ve la moto pasando, las detonaciones y que después doblan por la esquina siguiente y toman hacia la avenida interurbana y se pierden de vista”.

“Los policías no llegaron a repeler la agresión. Todo sucedió fue muy rápido. Fue una circunstancia extraña, pero no hubo reacción. No hubo diálogo previo ni amenaza directa. Se una moto pasando, disminuyendo la velocidad y disparando”, precisó el intendente bermudense.