Un joven luchador de kick boxing denunció públicamente que fue golpeado y detenido anoche en el centro de Rosario por un agente de Gendarmería, quien lo acusó por un intento de robo en su casa. Este hecho generó una serie de versiones contrapuestas, en las que el joven asegura que esperaba el colectivo para ir a su casa, mientras el gendarme sostiene que fue "uno de los delincuentes que intentó ingresar a robar".

El muchacho contó que estaba esperando el ómnibus para ir a su casa cuando un hombre, que adujo ser gendarme y estaba de civil, se bajó de un taxi y lo acusó de haber cometido un escruche en su casa. Asustado, el joven dijo que decidió salir corriendo hasta que a las pocas cuadras fue interceptado por una brigada de la policía motorizada.

"Estaba esperando el colectivo, luego de participar de una competencia desarrollada en el Ros Tower cuando un hombre se baja de un taxi, me quiere reducir y me agarra el celular y lo estampa contra el suelo. Ahí me agarra del cuello al punto de casi asfixiarme", contó Esteban, para agregar: "Después me interceptaron policías de la Motorizada y me pusieron contra la pared para palparme. Llega el supuesto oficial de Gendarmería y les dice a los policías que yo les había robado en su casa"

.

Tras ser detenido, el muchacho contó que fue trasladado hacia una comisaría céntrica, donde permaneció detenido por más de 8 horas hasta que fue liberado. "A las 9 y media me liberaron, yo estaba en el calabozo y le decía al oficial que necesitaba abrazar a mi hijo, a mi familia. Al verme el oficial, me dijo que me iba a soltar en unos minutos", relató el hombre en diálogo con Canal 3.

No obstante, precisó que antes de irse de la seccional le hicieron firmar un acta "en la que me ficharon por robo calificado, cuando ellos sabían que se habían equivocado". Y aseveró: "A mi hermana le reconocieron que yo no había sido el autor del robo".

La versión que maneja el Ministerio de Seguridad provincial es que un llamado al 911 alertó acerca de la presencia de dos personas, que estaban intentando ingresar a un primer piso en Sarmiento al 400. Según consta en el acta del procedimiento, el propietario de la casa, un gendarme, logró poner en fuga a los malvivientes y apuntó al joven como uno de los sospechosos.

Desde Seguridad también precisaron que el joven fue asistido por personal del Sies por algunas heridas sufridas en el marco del forcejeo que se habría originado en plena calle, pero que las mismas no requerían traslado hacia un centro asistencial. No obstante eso, la fiscal en turno Ana Rabín ordenó que se le otorgue la libertad y que se le inicie una causa por "tentativa de hurto calificado".

Por otra parte, fuentes consultadas abundaron en que el joven hará una presentación en el Ministerio Público de la Acusación al considerar que fue apresado "por error".