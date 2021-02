>> Leer más: Fue a festejar un cumpleaños y lo mataron al balearlo desde una moto

En tanto, ayer a la tarde familiares de Gonzalo Molina, quien estudiaba en la Escuela de Educación Superior N° 435 Luis María Drago, se concentraron ayer a la tarde en el cruce de Arijón y avenida Francia para reclamar justicia por el crimen y un rápido esclarecimiento de lo ocurrido. Desde allí caminaron hasta la seccional 21ª de Arijón al 2300.

Leo, un tío de Gonzalo, dijo a este diario que fueron recibidos por las autoridades de la seccional y que quedaron "muy conformes" con la charla que mantuvieron. "Nos dijeron que van a patrullar más en el barrio, que nos acerquemos a buscar información sobre el avance del caso una vez por semana y que ellos nos van a mantener al tanto de todo". Además, el hombre comentó que están en permanente contacto con la secretaria de la fiscal que investiga el caso y que volverán a marchar cada vez que sea necesario hasta que se aclare todo y el asesino esté preso.

"Lo que sí te quiero dejar claro es que mi sobrino no tenía nada que ver con lo que ocurrió. Que las balas no eran para él y que no tenía vínculos con bandas delictivas", dijo Leo antes de recordar que el muchacho cursaba estudios secundarios en la Escuela Luis María Drago de Buenos Aires y Regimiento 11, en la zona sur de la ciudad.

Precisamente, en el portal del gremio docente Amsafé, desde la escuela mencionada emitieron un comunicado en el cual sostienen: "Lamentamos profundamente la muerte de Gonzalo Molina, alumno de EESO N° 435, Dr. Luis María Drago, quien con tan sólo 20 años fue asesinado en circunstancias que la Justicia deberá esclarecer. Esa bala que no era para vos y puso fin a tu vida, pero nosotrxs, desde nuestro lugar en la docencia, seguiremos pidiendo justicia para que descanses en paz. Es una pérdida irreparable para su familia, amigxs y la comunidad educativa, injusta e inconcebible en una ciudad donde las muertes de jóvenes y adolescentes son noticia de todos los días. Como docentes instamos a no naturalizar esta violencia que se lleva la vida de nuestrxs chicos y chicas y a generar como sociedad mecanismos para protegerlos y brindarles la oportunidad de una vida plena y segura".

“Gonzalo estaba en un cumpleaños con unos amigos y tipo 4 apareció un chico con un arma de fuego y efectuó muchos disparos. El solo fue lastimado y fue por equivocación, no tenía problemas con nadie ni con nada”, contó el domingo a la mañana a este diario Sandra, la mamá de la víctima, mientras esperaba en la puerta del Heca que le entregaran el cadáver de Gonzalo para poder velarlo.