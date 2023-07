Patearon la puerta de su casa, la balearon y murió tras 11 días de agonía

Santa Lucía Viejo es una zona cuyo presente está supeditado no sólo a lo que sucede en la vecindad, sino en sus barriadas linderas como el Fonavi de Mendoza y Donado, el Supercemento, El Eucaliptal, Santa Lucía o Las Palmeras. Todos lugares con dinámicas complejas de procesar en poco tiempo y como en la mayoría de las periferias de la ciudad no exentos de la convivencia con el mundo de la venta de droga y del círculo de violencia que protege a los mercados ilícitos de la actividad que se prefiera.

“¿Cómo está el barrio? Como todos en Rosario. ¿Hay falopa? Como en todos lados. Eso creo que ya no asombra a nadie. En la cuadra esa (Carbia al 1500) hay gente que vende, pero yo no te voy a decir dónde porque no soy bate cana. ¿Se cagan a tiros? Hay momentos en que sí, otros en que afloja. Pero todos sabemos que podes salir a hacer un mandado, al centro o a bailar y que te maten de un balazo. Te puede asombrar el nombre de la persona que hayan asesinado, pero no que maten a alguien. Acá nadie te va a hablar porque la gente tiene miedo. Y porque sabe que todo es al pedo, no le importamos a nadie”, reflexionó una residente de la cuadra.