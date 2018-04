Para los defensores de Los Monos el juicio mostró fallas en la instrucción

La Capital entrevistó a los distintos abogados de los imputados y les planteó tres preguntas para conocer su opinión previa al veredicto. Las consultas fueron: 1 ¿Qué valoración hace del juicio? 2 ¿Qué ventajas cree que tuvo juzgar el caso bajo la modalidad oral? 3 ¿Cuál le parece que fue el aspecto más relevante del juicio?

Fausto Yrure - Codefensor de Ariel Máximo "Viejo" Cantero, Ramón "Monchi Cantero" Machuca, Ariel Máximo "Guille" Cantero, Leandro "Gordo" Vilches, Jorge "Ema" Chamorro, Agustín Ruiz, Francisco Lapiana y Lorena Verdún.

1) Dentro de todo salió bien. Las audiencias se desarrollaron con tranquilidad, con la presencia de casi la totalidad de los testigos que fueron convocados al juicio. No hubo suspensiones ni interrupciones, hubo continuidad, que es uno de los requisitos para la validez del juicio oral.

2) Nosotros pedimos que el juicio fuera oral. Soy un defensor de la oralidad porque mejora la información y la calidad del juicio. Ves al testigo, apreciás si miente, si está nervioso, si está diciendo la verdad. Aporta a la cercanía, el contacto directo de los fiscales, las defensas y el Tribunal que tiene que resolver en base a la prueba. No sabemos si el Tribunal valorará el pedido del fiscal (Luis) Schiappa Pietra, que consideró que por estar dentro del sistema conclusional el Tribunal tiene que ir a leer el expediente escrito, valorar elementos que no se valoraron en el debate, que no se incorporaron por testigos. Nosotros entendemos que no debe ser así.

3) Quedaron muy al descubierto las irregularidades que hubo, las situaciones límite con nexos delictivos de los investigadores, como los testigos cuyas declaraciones se habían obtenido de manera irregular y bajo presión para que dijeran cosas que en el juicio negaron. Y creo que eso hace que el Tribunal quede muy contra las cuerdas a la hora de tener que resolver. Lo mismo respecto de las escuchas. Todo el mundo sabía de su existencia, no así de cómo se habían obtenido, cómo se ordenaron de forma irregular.

Carlos Edwards - Codefensor de Ramón "Monchi Cantero" Machuca y su esposa, Silvana Gorosito.

1) En general tengo una valoración positiva, aunque hay que destacar dos cuestiones. Primero, los testigos que trajo la Fiscalía para incorporar prueba al debate no eran los idóneos. Creo que fue el principal problema en cuanto a la dinámica: hay elementos que están mal incorporados. Por eso la Fiscalía planteó que el expediente escrito sea incorporado como prueba, algo que no se puede hacer. Si fuera así, no habría juicio. Y, segundo, el tema de las escuchas, que en su mayoría no fueron remitidas a pericia. ¿Cómo las atribuís técnicamente, más allá de las consideraciones personales que pueda hacer el juzgador? Si no hay una pericia que diga quién habla, no tiene validez.

2) Soy uno de los principales impulsores de la oralidad. La inmediación que hubo con la prueba por parte del Tribunal, el contacto directo de las partes con los testigos a los fines de ver si son veraces o si mienten. La oralidad permite ver desde lo vivencial qué dice el testigo y le da la posibilidad de retractarse. No es lo mismo declarar en un marco de seguridad, con el público y las partes presentes, que hacerlo en la soledad de un despacho.

3) Ver que todos los testigos de cargo de la Fiscalía no le dieron apoyatura a la prueba por excelencia que ellos presentaron, que eran las escuchas. Esas escuchas son válidas para iniciar una investigación penal, pero de ningún modo pueden validar una condena. Tiene que haber otras pruebas que lo avalen, como las testimoniales.

Carlos Varela - Codefensor de Ariel Máximo "Viejo" Cantero, Ariel Máximo "Guille" Cantero, Leandro "Gordo" Vilches, Emanuel "Ema" Chamorro y Agustín Ruiz.

1) Creo que el lugar físico elegido fue el justo. Eso fue un acierto. El Tribunal ha estado en todo el desarrollo del debate a la altura de las circunstancias, ambas partes nos hemos manejado con respeto recíproco.

2) Debemos recordar que la oralidad fue propuesta por los defensores. Lo hicimos hace mucho tiempo porque advertíamos que iban a quedar evidenciadas todas las irregularidades que se cometieron en perjuicio de las personas acusadas durante la instrucción. Creo que la inmediatez, que el tribunal pudiera ver y que el público tuviera acceso al material que se consideraba importante dentro del debate arrojó un resultado, hemos acertado en la elección de la oralidad.

3) Como en ningún juicio anterior creemos que ha quedado evidenciada la responsabilidad penal de los miembros de la Brigada Operativa de Judiciales (BOJ) y también las irregularidades del juez instructor (Juan Carlos) Vienna. Creo que en el debate la Fiscalía procuró encontrar evidencia de responsabilidad penal, pero la responsabilidad penal que se encontró fue la de la BOJ y Vienna, porque contra nuestros defendidos no hay absolutamente nada. Cero. Hubo varios momentos importantes, como cuando el fiscal solicitó al Tribunal que no se quede con la prueba del debate y vaya a al expediente escrito. Eso es una demostración de que con lo ofrecido en el debate no existe sostén para una sentencia condenatoria. A confesión de parte relevo de pruebas, como se dice en el mundo jurídico.

Florencia Chaumet - Defensora de Eduardo Enriquez, Diego Cárdenas y Hernán Herrera.

1) Este juicio, además de ser muy grande, es un proceso del sistema conclusional y tiene algunos vericuetos. Por eso nos costó tanto iniciarlo. Se discutió mucho sobre el uso del expediente, porque como fue escrito durante más de cuatro años fue difícil oralizarlo. Por el tiempo que pasó se hace más difícil hallar testigos. Además, tener 25 imputados es algo que no había pasado nunca, y eso implica una gestión de recursos y organizativa muy grande.

2) La oralidad trajo ventajas porque muchas de las irregularidades que planteábamos las defensas se venían discutiendo y quedaron a la vista en el proceso oral, le da una legitimidad mayor. Más allá de eso, quiero ver qué pasa en la sentencia. Hicimos un cuestionamiento en cuanto a la forma en que la Fiscalía propone que sea valorada la prueba, valora cosas que no pasaron en las audiencias y el juicio oral se hizo por un motivo, no para que después nos pongamos a leer el expediente. Pretendemos que lo que no ocurrió en el juicio no sea valorado, porque no tuvimos la posibilidad de defendernos de eso. Si se valora como pretende la Fiscalía, ahí ya no se cuál es la ventaja del juicio oral.

3) Creo que en general funcionó todo bastante bien, hubo esfuerzos de muchos actores y predisposición. Es muy difícil congeniar para abandonar casi por completo nuestras vidas y nuestras tareas para estar presentes en esas audiencias. Salvo algunas cuestiones de horario funcionó muy fluidamente. No hubo ningún problema se seguridad, que era lo que se temía. Es algo para destacar la organización del juicio.

Marcelo Piercecchi - Defensor de Mariano "Gordo" Salomón.

1) Fue un debate muy largo, de más de cuatro meses y extenuante. Hubo algunos problemas con el orden de los testigos, se tuvo que replantear varias veces el cronograma establecido en un principio, hubo algunas jornadas que se extendieron muchas horas. Fue un juicio complejo y difícil cuyo armado era complejo también. Pero no tenemos antecedentes de un juicio con tantas personas imputadas y tantos abogados defensores, muy probablemente las dificultades tengan que ver con eso.

2) Todos advertimos cómo fue la investigación, cómo actuó en este caso el juez instructor Juan Carlos Vienna. Las barbaridades cometidas por los investigadores de la Brigada de Judiciales, las atrocidades, la pluralidad de delitos y las apetencias personales de muchas de las partes que actuaron previo al juicio oral. Cuestiones que, en un juicio escrito, hubiera sido difícil que salieran a la luz y que el resto de la sociedad supiera. Indudablemente siempre la oralidad prevalece sobre lo escrito.

3) Ha sido un juicio inédito en la historia de la provincia de Santa Fe por la pluralidad de personas imputadas, por los hechos que se ventilaron en las audiencias, pero también por la cantidad de profesionales, la calidad y profundidad del debate, sobre todo de las defensas. Creo que ésto contrastó con la pobreza en todos los sentidos del Ministerio Público de la Acusación. La Fiscalía tuvo dificultades para probar y sostener lo que estaba diciendo, incluso desde el punto de vista jurídico y espero que eso sea plasmado en el fallo.

Sergio Larrubia - (Defensor de Juan Delmastro, Waldemar Gómez y Gustavo “Gula” Pereyra)

1) El trabajo desplegado por el personal que asistió a los jueces es muy valorable. Con respecto al juicio me parece que no hay relación entre distintos hechos que se llevaron a juicio todo juntos. Hay cuestiones que tendrían que haber sido tratadas por separado. No tendrían que haberse juzgado asuntos de policías junto con civiles.

2) La ventaja de la oralidad está dada en que se ventilaron cuestiones que quizás por escrito no se hubieran ventilado. Y se pusieron sobre el tapete cuestiones de la investigación que se pretendían tapar. Por ejemplo la participación de la BOJ terminó siendo expuesta, esto nunca hubiera ocurrido en el trámite escrito.

3) Un momento para destacar es cuando periodista (Rolando) Graña mostró la foto de GigaPan. Y otro es el momento en que el doctor (Adrián) Martínez hizo sonar los teléfonos del doctor (Carlos) Varela y el doctor (Fausto) Yrure, que estaban mencionados como “Chino” dentro de un listado de teléfonos. Eso nos trae la preocupación de lo que ya ocurrió con el fiscal (Fernando) Rodrigo. Es algo que viene desde hace mucho tiempo. Los jueces tendrían que tener más cuidado cuando largan una orden judicial de escuchas o allanamiento.

Rodrigo Mazzuchini (Defensor de Juan Raffo, Sergio Blanche y Cristian Floiger)

1) Al juicio lo vi bastante bien organizado. Se desarrolló con dinamismo.

2) Yo me opuse a la oralidad porque ya mis clientes estaban en la etapa de debate y el fiscal se había olvidado de presentar la prueba en tiempo y forma. El mío era un planteo estratégico. En cuanto al juicio oral, tiene una gran ventaja: se ve claramente cómo se desarrollan las pruebas. Es muy claro si el delito se pudo probar o no. Y en este juicio oral el fiscal no pudo probar nada.

3) Lo clave hacia mis asistidos es que no se pudo acercar ninguna prueba, al punto que la misma fiscalía se baja de la acusación con uno de ellos (el policía Cristian Floiger). No pudo probar nada realmente. Este excelente juicio se merecía una mejor investigación desde lo policial y desde el juzgado de Instrucción.

Gabriel Navas - (Defensor de angel Avaca)

1) Creo que el Tribunal trató de llevar adelante lo mejor que pudo el juicio. Fue un trabajo tedioso, con jornadas muy cansadoras, como cuando el fiscal presento las escuchas. Ninguna de las partes puso palos en la rueda para que el juicio sea llevado adelante.

2) La oralidad trae transparencia. Tenés un juicio de cara no sólo al Tribual, que puede tomar inmediatamente contacto con la prueba, sino del público en general. De frente a la Justicia y a la sociedad. Así todos nos podemos dar cuenta de qué hay y no hay, o si hay pruebas armadas.

3) Yo creo en la Justicia, en el sistema oral, en la trasparencia, en la honestidad de los jueces y los fiscales. Me parece que más allá de los sinsabores, me quedo con la buna voluntad de las partes para que se lleve adelante a pesar de las dificultades.

Ignacio Carbone - (Defensor de Edgardo A. Fernández)

1) Este tipo de juicio mixto es medio raro porque está la parte escrita y la oral y se llega a audiencias después de 3 o 4 años. Lo escritó demoró mucho lo oral. Con el sistema actual no podría haber demorado más de dos años, lo que es más espontáneo, más transparente y con una mediación más directa. En normal que los testigos después de 4 años no recuerden cosas. Además, al tener cuatro causas en un juicio fue perjudicial porque alargó los plazos.

2) Las ventajas y desventajas hoy no las puedo analizar. Siempre me inclino por un juicio oral porque da transparencia, publicidad y garanatías. Un juicio escrito debería mantener esas garantías, pero en lo oral cuando surgen cuestiones raras, todos pueden ver cómo se desarrollan las pruebas y lo irregular sale a la luz, mientras que en un juicio escrito pasarían desapercibidas.

Juan Ubiedo - (Codefensor de Silvana Gorosito)

1) Es una barbaridad procesal hacer un juicio oral introduciendo la parte escrita por completo. La Fiscalía se cansó de usar testigos que no podían demostrar haber estado cuando se hicieron los allanamientos. Eligieron a personas que no firmaban para ir a declarar en el juicio e introducir esas actas, también en violación de las reglas de la litigación oral. En este juicio se exhibió que los fiscales no tenían la prueba que decían tener. Hubo un montón de testigos que dijeron realmente lo que había pasado y no lo que ellos pretendían.

2) Fue más transparente la oralidad, pero esto se ve nublado por la introducción del expediente. Los imputados pudieron expresarse cuando quisieron, sin límites. Eso es una cuestión bastante positiva. Generalmente, en los juicios orales existe un tiempo y un límite. Y acá se les permitió la participación porque hasta se carearon algunas personas en el momento. Eso le dio bastante vitalidad. Fue muy dinámico.

3) Creo que entintar la oralidad con la introducción de reglas que no son de la oralidad ensucia el procedimiento y ensucia el descubrimiento de la verdad en un juicio oral. Se demostró la importancia del juicio por la cobertura que le dieron los medios. Espero que eso no opere como presión.

Víctor Corbalán - (Codefensor de Guillermo Cardini)

1) No me parece prudente hacer comentarios respecto del juicio hasta después de la sentencia.

2) Todas las ventajas que implica la oralidad, en primer lugar la inmediación, la relación directa entre jueces, imputados, testigos, peritos y abogados, tanto fiscales como defensores. Eso en el escrito no se da. El juez del sistema escrito es lo más parecido a un crítico literario.

3) Es otra pregunta que me voy a reservar para abordarla una vez que salga la sentencia.