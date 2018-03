Los defensores de Ramón Ezequiel Machuca, alias Monchi Cantero, expusieron sus alegatos de clausura por la causa que se sigue en contra del sindicado líder de la banda de los Monos por el homicidio de Lourdes Canteros, una adolescente de 14 años asesinada el 15 mayo de 2013 en una balacera a su casa del Barrio de la Carne. A "Monchi" se lo acusa de ordenar el ataque, porque en escuchas captadas a su celular le ordena "tirá a mansalva" a un una persona a la que le ofrece dinero por esa tarea.

Sin embargo, si bien para los defensores no se puede acreditar que la persona captada en las escuchas sea "Monchi", quien habla no ordena una muerte sino un amedrentamiento, por lo que la muerte de la chica debe considerarse un homicidio culposo y no doloso.

"Más oportuno"

"Es más oportuno hablar de la muerte de Lourdes Canteros que del homicidio de Lourdes Cantero". Con esa consideración, el abogado Fausto Yrure abrió sus alegatos de clausura del crimen por el que Ramón Machuca, alias Monchi Cantero, está señalado como instigador.

Para el letrado, la hipótesis que la Fiscalía expuso en distintas instancias no puede ser acreditada. La semana pasada, cuando el fiscal Gonzalo Fernández Bussy expuso los alegatos de cierre, hizo un raconto del hecho, ocurrido el 15 de mayo de 2013 en el Barrio de la Carne.

Ese día Lourdes estaba al cuidado de una hermana en su casa de Conscripto Bernardi 6374 cuando atacaron a tiros el frente. Una bala atravesó una ventana y le dio en el pecho. Murió camino al hospital. Días antes, en una escucha —que es la principal prueba en la causa— un tal Gabi le informa a Monchi que en una casa trasera vendían drogas y ese negocio le hacía competencia a un búnker propio en el barrio.

Las hermanas de Lourdes contaron en el juicio que en una casa del fondo vivía su hermano Nicolás, del que estaban distanciadas y que ahora está preso por infracción a la ley de drogas. Monchi llamó al agente de Drogas Peligrosas Juan Delmastro ?condenado como partícipe y que ahora enfrenta en este juicio una acusación como miembro de la asociación ilícita? para saber si ese búnker de la competencia tenía algún arreglo con esa dependencia policial. Y entonces le da a Gabi una orden: "Tirá a mansalva". Tras eso matan a Lourdes. Por este hecho Delmastro tiene condena confirmada a seis años de prisión con aval de la Corte Suprema. Monchi no fue juzgado con Delmastro porque estuvo prófugo en el caso hasta juio de 2016.

"En realidad —retrucó Yrure— lo que no se puede acreditar es que lo que ocurrió haya sido un homicidio doloso" porque la Fiscalía "nunca se preocupó por encontrar al autor material del hecho". En esta línea, el letrado sostuvo que cuando se iniciaron las pesquisas por ese hecho la hipótesis que se manejaba era otra, y no refería a Monchi

"La hipótesis inicial indicaba que los posibles autores materiales eran un grupo de jóvenes que pertenecían a una barrita del barrio de la Carne comandada por Rodrigo Q., alias Mayonesa" a quien en un primero momento se sindicó, junto a un joven apodado Tévez, como el autor material de los disparos. Incluso se libraron órdenes de captura en su contra, sostuvo Yrure, y agregó: "esa era la hipótesis en el momento de la perpetración del suceso, incluso de boca de las personas que vivían con Lourdes; hasta que un mes después surgen las escuchas y se contentan con la solución más sencilla, que era perseguir a Machuca como el autor de la muerte de Lourdes".

Para el letrado, con la aparición de Monchi en escena, se abandonó la hipótesis inicial y se dejó de buscar a los autores materiales. "Alcanzaba con las escuchas para decir que el autor o instigador o autor intelectual era Ramón Machuca, y con esto se vino al juicio. Se contentaron con este grupo de escuchas, y ni siquiera se pudo establecer científicamente quienes son los interlocutores", dijo.

Matar sin querer

Y es que ese es otro de los argumentos que esgrimen los defensores. A continuación de Yrure, el codefensor Carlos Edwards remarcó —como lo hicieron a lo largo de todo el juicio— que las escuchas sobre las que se basa la acusación carecen de valor porque tienen un origen viciado. Pero además, porque los audios en los que se le atribuye a Monchi ordenar el ataque no le pudo ser atribuido a través de las pericias de voz por su brevedad temporal.

Luego los defensores hicieron hincapié sobre la cuestión del dolo en la muerte de Lourdes. "Cuando (el coordinador de la Brigada Operativa de Judiciales, Ariel) Lotito, que fue quien interpretó la escuchas telefónicas, declaró en el juicio, dijo que lo que quisieron hacer fue «amedrentar», ejercer una acción intimidatoria sobre el domicilio", dijo Edwards, descartando que la intensión fuera la de cometer un crimen. Además destacó que "los excesos del ejecutor no son responsabilidad penal del instigador". Es decir: si la orden era la de amedrentar, no se puede culpabilizar a quien dio esa orden si el resultado fue un homicidio.

Es sobre esa base que Yrure luego consideró que la muerte de Lourdes debería enmarcarse en un "homicidio imprudente o culposo", o sea, sin intención, y no en un "homicidio doloso", como planteó la fiscalía. Eso reduciría la pena en expectativa de Monchi por este delito.



¿El último día?La jornada de juicio de hoy puede ser la última de este trascendente e histórico proceso. Solo restan los alegatos de fiscalía y defensas por el asesinato de Diego Demarre, dueño del boliche frente al cual mataron a Claudio Pájaro Cantero, el día posterior a la muerte de éste último. Luego será el turno de los imputados que deseen expresar sus últimas palabras antes del veredicto. El fallo de los jueces es esperado para los primeros días de Mayo.