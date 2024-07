Otra fuga en la seccional 5ª: un preso que forma parte de una banda se escapó por la terraza

Los vecinos de la seccional 5ª, de Italia y Riobamba, aún no perdieron su capacidad de asombro. Una de ellas escuchó cerca de las 14.00 ruidos en su terraza, pasos apurados y gritos. Quien corriça hacia su libertad era el detenido Jonatan Marcelo Barreto (29), que estaba en una audiencia imputativa a través de Zoom, pidió ir al baño y luego saltó por el techo y logró llegar a la calle. Unos minutos después fue recapturado en Viamonte y Servando Bayo, a casi 50 cuadras de la comisaría. El interno había sido capturado el miércoles pasado y estaba siendo acusado por videoconferencia como presunto integrante del clan Tripi, que opera la venta de droga al menudeo en el complejo Fonavi Parque Oeste.

Es la segunda vez en menos de una semana que se produce la fuga de un preso en la comisaría 5ª y el cuarto hecho de fuha que se dio entre mayo y julio. Barreto estaba bajo custodia de personal de la comisaría 32ª, según consta en el acta del procedimiento. No se precisó por qué Barreto no cursaba la audiencia imputativa de manera presencial, ya que el Centro de Justicia Penal está ubicado a 15 cuadras de la 5ª. Las corridas por los techos fueron vistas por grupos de familiares de los presos de la comisaría que aguardaban para recibir visitas.

Según el fiscal Franco Carbone la banda contaba con dos domicilios en Riobamba al 5.700; tres en Cerrito al 5.500; y tres en Pedro Lino Funes al 2.400. A su vez, contaban con otras unidades en Avellanada al 4.500; Rouillón al 2.100; Manuel González al 3.200; Pedro Lino Funes al 2.100; Rouillón al 1.400; Forest al 7.600; Barra al 2.200; Italia al 2.100; Olavarría al 900 bis; y Rouillón al 2.000. “La investigación se inició a partir de distintos hechos de violencias altamente lesivas vinculados con el clan Tripi, entre ellos, amenazas recibidas por el gobernador Maximiliano Pullaro”, explicaron fuentes pooliciales. En los operativos también se encontraro sustancias de corte utilizadas para estirar y bajar la calidad de la cocaína junto con varias balanzas de precisión.

Oto de los detenidos, además del presoq ue fugó de la 5ª, fue Máximo Tripi, quien estaría vinculado a la venta de drogas en el complejo de departamentos. Si bien los agentes no encontraron sustancias ilegales en el inmueble en el que se encontraba, un vecino del lugar fue detenido cuando intentaba descartar 104 gramos de cocaína. Aparentemente, el hombre cumpliría el rol de “bagayo”, es decir, guardaba y custodiaba la droga que le enviaban desde el clan. De hecho, los efectivos lo encontraron en el momento exacto en el que tiraba un aproximado de 210 dosis por la ventana de su domicilio.

En los allanamientos también fue detenido Emanuel Suárez, uno de los condenados por haber participado del crimen del barrabrava de Newell’s Old Boys Roberto “Pimpi” Caminos ocurrido en marzo de 2010. En principio, el ex preso no estaría involucrado en la causa por narcomenudeo, pero fue aprehendido de todos modos por tener una pistola calibre 22. Otro de los hermanos Tripi, Alan, fue detenido en marzo de este año por presuntamente ser quien se encargaba de vender droga en cuatro minimarkets de Santa Fe.

Otro de los hermanos Tripi, llamado Leonel, fue asesinado el pasado 27 de febrero, cuando fue atacado por dos sicarios que lo interceptaron en la esquina de Cerrito y Teniente Agneta. Pese a que fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (HECA), su estado era sumamente crítico y horas después falleció.