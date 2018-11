Oscura balacera a una mujer cuando bajaba de su auto frente a su casa

Un episodio inusual sucedió la noche del miércoles cuando fueron baleadas Tania R., de 22 años, y su hijita de 3 cuando ingresaban a su casa de Batlle al 4200, en el barrio Nuevo Alberdi. Según los familiares de Tania, cuando la joven bajó de su Fiat Siena se le aproximaron "tres personas con intenciones de robarle el vehículo", la joven se resistió y no les entregó las llaves del vehículo ante lo cual la atacaron a balazos. Así las cosas, Tania recibió unos diez disparos en sus piernas y para proteger a su hijita, Milei, se tiró sobre ella aunque no pudo impedir que la niña también recibiera un tiro en una pierna.

El hecho tiene a su vez otra arista que manejan los investigadores: el auto de Tania, cuya casa se distingue en un barrio humilde por las medidas de seguridad que tiene, no fue robado y creen que esa no fue la intención de los agresores sino que algo se esconde atrás.

En el barrio los vecinos comentaron que el asunto puede tener que "ver con lo narco. En esa casa hay muchos movimientos raros y no es la primera vez que la balean". Para la madre de la joven la situación se precipitó cuando su hija "no les quiso dar las llaves del auto a los ladrones".

Otra versión que manejan los pesquisas liga a Tania con un hombre que estaría preso en Piñero, aunque la misma no fue confirmada. También llamó la atención que Tania estaba en compañía de otra mujer, que no resultó herida y que testificó en Fiscalía.

Noche oscura

Un vecino aseguró que "pasadas las 22.30 se escucharon una serie de tiros, no una ráfaga, eran espaciados y cuando salimos ya vimos tirada a la chica en la puerta de su casa". En ese sentido, los familiares se comunicaron al 911 y al llegar un móvil policial trasladó a Tania y a su hija al Hospital Alberdi.

Según una fuente de Fiscalía, el caso lo tomó el fiscal Miguel Moreno, quien fue informado pasada la 0 del miércoles, mientras Tania era trasladada al Hospital de Emergencias y su hija miles derivada al Hospital de Niños Víctor J. Villela. Luego el Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) estuvo en el lugar donde levantó rastros, testimonios y relevó cámaras de videovigilancia.

Cuando llegaron los efectivos a la puerta de la casa de Batlle encontraron un caos. Los vecinos en la calle y la vereda imposible de transitar por las huellas de sangre. Tania había sido herida en el muslo derecho, el muslo izquierdo, la pelvis, los glúteos y las piernas. En tanto que su hija de 3 años recibió un impacto de bala en su piernita izquierda. La misma víctima declaró que al bajar del Fiat Siena la abordaron para robarle el auto.

La madre de la joven explicó: "Mi hija gritó «mamá, mamá, me quieren robar el auto» y casi la matan, está grave". Mientras los agujeros de bala podían verse en el portón de la casa familiar, la mujer aseguró que "todavía no se hizo ninguna pericia, no vino nadie".

Otro vecino le dio un giro a la versión del robo: "Esto es por las drogas", dijo a los medios que acudieron a Nuevo Alberdi. Pero la madre de la víctima aseguró que "eso es mentira, nada que ver con drogas. Yo trabajo en mi remís y mi hija también trabaja. Le dispararon como a un macho y es una chica de 22 años que está en estado crítico", dijo.

Tania fue derviada desde el Hospital Alberdi al Heca a la 0.45 y luego de un rápido diagnóstico fue trasladada al quirófano. Casi a la misma hora ingresaba Milei al Hospital de Niños. El acta del caso fue hecha por la subcomisaría 2ª por jurisdicción y de la investigación judicial está a cargo el fiscal Miguel Moreno.

Tania recibió diez balazos y su hijita uno. Para la madre de la mujer fue un intento de robo, los pesquisas dudan de eso