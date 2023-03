"Mañana te convertís en héroe": tras ser procesado, detalles de la fuga frustrada de Alvarado

Para el juez Kreplak la asociación ilícita liderada por Alvarado no es "de reciente creación", sino que sería una continuidad de las actividades ilegales por las que el líder narco ya fue condenado en otras instancias. Si bien junto a él fueron procesados dos miembros del grupo, el magistrado consideró además la participación del piloto del helicóptero, según la Justicia prófugo y solo identificado -al menos públicamente- por su apodo "Lobo", y dos personas más.

En ese marco, indicó el juez, la organización adquirió el helicóptero marca Robinson modelo R44, un monomotor de cuatro plazas valuado en unos 350 mil dólares al cual le habían instalado una matrícula falsa. La aeronave, según la investigación, fue adquirida en España e importada desde Campo 9, Paraguay, por vías aéreas no habilitadas. Una vez en Argentina el helicóptero fue puesto a resguardo en el hangar de un aeródromo de Gualeguaychú, Entre Ríos, por el imputado Donnet, identificado como piloto aéreo.

"Estoy en tus manos"

Mientras tanto Alvarado planeaba el rescate desde Ezeiza, en diálogo con sus cómplices con quien mantuvo comunicación vía teléfonos celulares. Lo que el líder narco desconocía era que para entonces una persona, sobre la cual la Justicia decidió preservar su identidad, había delatado el plan ante la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Eso fue el 2 de marzo, un día antes de la fecha en la que en un principio se esperaba que se concretara la fuga.

Ese mismo día, por la tarde, Alvarado dialogó con Lobo, quien había sido designado como piloto del helicóptero. Para entonces todo era nerviosismo en el marco de la planificación del rescate.

- Lobo, concentrado, mañana te convertís en héroe - le dijo Alvarado a su cómplice.

- Tranqui loco, vos también - le respondió

- ¡Sí! Estoy en tus manos Lobo. Vas a ver qué clase de persona soy.

- Ni lo digas.

- Mis respetos de por vida, para vos y tu familia - prometió Alvarado.

Al día siguiente una serie de allanamientos en la cárcel de Ezeiza despertó la preocupación de Alvarado, que terminó cancelando aquel primer intento de fuga. "Acá pasaron un par de secuencias que no pasaron nunca", le comentó a Lobo. Luego le mandó la captura de pantalla de una nota periodística sobre los procedimientos: "Flor de quilombo, qué lo pario". Las requisas en la cárcel, y también en los penales federales de Marcos Paz y Rawson, fueron en el marco de una investigación a Ariel "Guille" Cantero y otros integrantes de Los Monos, sospechados de estar detrás del asesinato en Rosario del músico Lorenzo "Jimi" Altamirano.

"Soy un banco"

En paralelo, el mismo 3 de marzo la Justicia federal dispuso la interceptación telefónica de las líneas de las personas identificadas como sospechosos de ser cómplices del plan. De esas conversaciones para los investigadores quedó claro que esos días continuaron hablando para afinar detalles. Alvarado estaba interesado en regular el peso que podía soportar el habitáculo, teniendo en cuenta que junto a él se subiría otro recluso que para la justicia era el también rosarino Alan Elio Funes, condenado por narcotráfico y homicidios.

En esas conversaciones quedó expuesto que el plan de escape tenía nueva fecha: el 10 de marzo. Iba a ser al mediodía, en horarios en el que los internos salen al patio a hacer ejercicio y recrearse. En ese marco Alvarado le mandó a Lobo dos videos en los que le marcaba la cancha de fútbol en la que se iba a instalar a la espera del helicóptero.

A su vez, le prometía la remuneración económica por el rescate: "Si vos querés lo tuyo, lo tuyo se termina cuando vos quieras que se termine el trabajo, vos me decís. Yo soy un banco, me entendés. Me decís la quiero mañana, pasado, en la semana. Se termina y lo tuyo está hoy, mañana o cuando quieras".

Una parte del plan que se supo por esas conversaciones fue que Lobo iba a guardar el helicóptero en un galpón ubicado en la localidad Open Door, del partido de Luján, a 20 minutos de vuelo de Ezeiza. Antes, según la investigación, a la mañana del 10 de marzo Gianluca Orpianesi lo pasó a buscar en una Ford Ecosport por la zona de la terminal de ómnibus de Rosario. De allí fueron al hangar de Gualeguaychú donde estaba el helicóptero, el cual pusieron a punto junto con Andrés Donnet.

Plan frustrado

En horas de la tarde del 10 de marzo agentes de la Policía Federal hallaron el helicóptero en un predio del Country Club Banco de la Provincia de Buenos Aires, en la localidad bonaerense Francisco Álvarez. Según documentos judiciales la aeronave tenía una avería en los magnetos del motor, lo que podría ser una de las causas del aterrizaje prematuro en ese sitio. Horas después, luego de ser seguido por efectivos policiales desde su salida del aeródromo de Gualeguaychú, fue aprehendido Gianluca Orpianesi mientras manejaba su camioneta en la zona de Primera Junta al 800, Rosario. En tanto a Andrés Donnet lo detuvieron en el mismo aeródromo, donde le secuestraron una pistola calibre 9 milímetros que había pertenecido a la Policía de Entre Ríos.

Para entonces Alvarado continuaba en uno de los patios del penal. Según registros de una cámara de vigilancia de la cárcel, entre las 15 y la 16 se lo vio sentado contra el alambrado de la cancha de fútbol y deambulando por otros puntos del patio, siempre junto a otro recluso que según el Servicio Penitenciario Federal era Alan Funes. Ambos vestían una remera naranja debajo de la prenda que tenían a la vista, lo que para los investigadores era parte del plan para ser identificados desde el helicóptero. En algunos momentos Alvarado miraba su mano derecha, lo que para la Justicia podría ser el reloj inteligente que luego -en el marco de una requisa por esta investigación- se secuestró al ser hallado en una media, enterrado en el patio, y con el que podría haber recibido los mensajes para estar al tanto de cómo marchaba el plan que terminaría por frustrarse.

Días después, al ser indagado por la Justicia federal, Alvarado negó las acusaciones. "Yo no soy miembro de ninguna asociación ilícita en este momento. No presencié nada. No conformo nada como líder. Solo pido que me suministren la medicación que tomo", declaró. Sin embargo, el juez Ernesto Kreplak lo consideró "el responsable de comandar, desde su lugar de detención, las actividades llevadas adelante por los restantes integrantes de la estructura criminal que operaban en el medio libre".