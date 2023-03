Alvarado y el plan para financiar su fuga en helicóptero: "Yo soy un banco"

Hizo comprar la aeronave en Paraguay y le dijo a su contacto que el dinero no sería problema. Se preocupó hasta por el tiempo para subir al aparato. La meta de la violencia: hacer negocios.

Alvarado le hizo saber al hombre que contrató como piloto que el dinero no sería ningún problema para adquirir la aeronave. “Yo soy un banco. Si me decís la quiero mañana, pasado, en la semana, está hoy, mañana o cuando quieras”. En efecto la gestión de compra y el pago no tuvieron obstáculos.