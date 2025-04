Nuevo juicio por la operación Carbón Blanco: condenaron a la hija de un organizador

El segundo debate oral concluyó con una pena de 9 años de cárcel para Ricardo Gassan Saba, socio del letrado. La viuda Silvana Susana Vallés recibió una sentencia a 7 años tras las rejas, la misma que le aplicaron a Santiago Vallés Ferrer, el padre de la mujer. Todos habían sido procesados por el lavado de activos provenientes del narcotráfico.

>> Leer más: Carbón blanco: condenaron a 19 años de prisión a Patricio Gorosito por el tráfico de cocaína

De acuerdo a la evidencia presentada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), Carla Salvatore no participó en la asociación ilícita dedicada al embarque de la droga con destino a Europa. No obstante, estaba vinculada al blanqueo del dinero mediante la comercialización de departamentos en Mar del Plata. En su alegato, Carniel enfatizó que la construcción de los inmuebles era impulsada por el grupo comandado por su padre y se sostuvo aunque muchos compradores no pagaban por los inmuebles.

El funcionario a cargo de la acusación concluyó que la actividad de la martillera en el negocio inmobiliario era fundamental para la organización delictiva. Además recordó que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) ya había detectado una compra de automotores sin justificación razonable.

La pata santafesina del primer juicio

El operativo Carbón Blanco expuso a Salvatore como artífice de una maniobra de narcotráfico de alcance internacional, pero también incluyó a un empresario santafesino entre los principales condenados. El primer juicio concluyó en 2015 con una condena a 19 años de prisión para Patricio Gorosito, detenido en España cuando la policía interceptó los cargamentos ilegales.

El fundador del Club Real Arroyo Seco fue declarado culpable como responsable del logística para despachar la cocaína escondida en bolsas de carbón vegetal. Durante el debate oral se refirió a su vínculo con Julio Humberto Grondona y apuntó al fallecido expresidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cuando le preguntaron por el origen de su dinero.

Entre otros antecentes del mundo deportivo, Gorosito también protagonizó la venta del predio de su institución a Rosario Central. La compra se cerró a partir de un acuerdo por 16 millones de pesos con Horacio Usandizaga, por entonces titular de la entidad auriazul.