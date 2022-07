Nueva extorsión: dos amigos se pusieron a fabricar cerveza y les exigen un millón de pesos

Una nueva amenaza extorsiva se dio en la vecina ciudad de Villa Gobernador Gálvez . En esta oportunidad, es contra dos amigos que desde hace un tiempo tienen un pequeño emprendimiento casero y los amenazaron con la tristemente célebre frase a esta altura de "plata o plomo". Les exigen un millón de pesos para dejarlos trabajar y los amenazaron con la vida de sus familiares a los que nombraron por sus apodos, pese a que no son conocidos por ellos salvo en el seno familiar.

El hecho fue denunciado en la Seccional 29° de la vecina ciudad e interviene la Fiscalía de Flagrancia en turno.

"Yo no me encontraba en el domicilio y recibo un mensaje de mi sobrina, donde me manda la foto de una nota que nos dejaron que decía «Jesús te tenemos controlado»", contó uno de los amenazados.

"Me pedían un millón de pesos y sino me matan a mi mamá y a mi papá, que los nombraron con apodos, lo cual es raro porque ellos no son conocidos por sus apodos, eso solo es conocido por el grupo familiar. Pero se ve que estuvieron averiguando mucho", relató Jesús conmocionado por esta situación que le toca vivir.

En ese marco, la víctima recalca que "nosotros somos gente humilde, la casa es humilde, empezamos a hacer una pequeña inversión, a hacer cerveza artesanal con ollitas, del nivel más bajo de todo, no tenemos ninguna manera de conseguir el dinero que nos piden".

"No tenemos forma de tenerlo ni de conseguir ese dinero", sostuvo angustiado, al tiempo que estimó que tendrían que trabajar varios meses para poder juntar al menos una parte de ese dinero. Relató que les dejaron un número de teléfono, pero que no se comunicaron por miedo, aunque tampoco "tenemos nada para decirles. No somos gente adinerada, somos dos amigos que nos pusimos a hacer cerveza con una cacerola".

Los delincuentes intentaron ingresar el jueves por la noche a la propiedad donde Jesús con un amigo fabrican la cerveza, pero como no pudieron hacerlo patearon la puerta y les dejaron una nota intimidante.

Consultado sobre si pensaban dejar la casa, señaló que "no. Nos retiramos para preservarnos hasta que vino la policía".