Denuncian al exjuez Bailaque ante Brasil por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán
El hijo de una víctima de la Triple A, Carlos Razzetti, denunció a Bailaque ante el Consulado de Brasil por haber "pisado" durante 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL del Batallón 603 de Fray Luis Beltrán, uno de los cuales apareció en poder del Comando Vermelho, en la masacre en las dos favelas de Río de Janeiro
El exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque fue denunciado ante el Consulado de Brasil por haber “pisado” durante 14 años la causa por el robo de casi 400 fusiles FAL del Batallón 603 de Fray Luis Beltrán en 2011, uno de los cuales apareció ahora en poder del Comando Vermelho, tras la masacre que se cobró la vida de al menos 120 personas en dos favelas de Río de Janeiro, en un sospechoso operativo contra narcotraficantes.
Carlos Razzetti, hijo del bioquímico y dirigente peronista Constantino Razzetti -asesinado por la Triple A en Rosario el 14 de octubre de 1973 y cuya crimen lleva más de medio siglo de impunidad- acusó al exjuez Bailaque. “En el robo al Batallón 603 de Fray Luis Beltrán se llevaron 400 (fusiles) FAL y 20 mil municiones, en 2011, la época en la que Agustín Rossi era el ministro de Defensa, y el exjuez Bailaque, que tuvo esa causa, la pisó durante 11 años, por eso ahora lo denuncié ante el Consulado de Brasil en Rosario” declaró este viernes Razzetti a La Capital.
“En la causa judicial aparece el robo de 43 FAL, pero sumados a las 2.500 piezas de FAL faltantes, con esas partes se pueden armar casi 400 FAl, así que no sería de extrañar que el número final de fusiles faltantes del Batallón 603 de Fray Luis Beltrán sea de unos 443 fusiles FAL” abundó Razzetti a este medio.
La denuncia ante el cónsul de Brasil en Rosario
En su presentación escrita ante el cónsul brasileño Julio Glinternick Bitelli, a la que accedió este diario, Razzetti sostiene que “motiva mi único interés en informarlo y acompañarle elementos de prueba muy fáciles de verificar, que lo ocurrido recientemente en las favelas de Río de Janeiro con la masacre de un mínimo de 120 brasileños una parte importante de esos hechos recae la responsabilidad en forma directa de mi país, la Argentina, específicamente me refiero al sistema de Justicia de mi país, donde hacen la vista gorda y permitieron alegremente que un magistrado corrupto, pero con aval de la cadena de contralor, haya tenido pisada durante 11 años la causa del robo de 400 fusiles FAL (Fusil Automático Liviano), y demás armas que terminaron en el circuito ilegal, en manos de los que ahora se creyeron dueños de la vida y de la muerte de sus 120 compatriotas o más”.
En su texto, Razzetti advierte al cónsul brasileño que “el juez que es cabeza de estas atrocidades tiene nombre y apellido y se llama Marcelo Bailaque, magistrado que renunció acosado por un Jury de enjuiciamiento, por denuncias de colaboración con el narcotráfico, cohecho, prevaricato, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y muchas fechorías más, entre ellas el haber pisado durante 14 años y freezado la denuncia del robo de esas armas, que como dije terminaron en el circuito de venta de armas y lamentablemente fueron a parar a su país y fueron el instrumento para que ocurriera la masacre”.
Luego el denunciante avierte que “usted se preguntará ¿por qué Carlos Razzetti hace esta denuncia? Muy simple es la respuesta: porque este personaje y sus pares son los que impunizaron las causas de lesa humanidad que me son propias y, si bien tengo un interés personal, sólo le digo que suelo manejarme dentro de los circuitos legítimos, con lo cual respetuosamente le sugiero presentarse como querellante y actor civil en la causa que el doctor Marcelo Bailaque mantuvo pisada durante 14 años y le comento que no es el único magistrado involucrado en este hecho y que me pongo a disposición de vuestro país a a los efectos de brindar declaración testimonial que requieran desde la Justicia y de ustedes, las autoridades y funcionarios de la Republica Federativa del Brasil”.
"Bailaque pisó esta causa del robo de 400 FAL por un interés económico"
En ese sentido, Razzetti abundó que “la pregunta del millón es por qué Bailaque pisó la causa del robo de los 400 FAL del Batallón 603 de Fray Luis Beltrán si no mediaba algún interés económico, como ya está demostado que hizo en varias causas, a raíz de las cuales fue condenado y finalmente renunció como juez”.
Razzetti recordó que “en la causa del crimen de mi padre, Bailaque se negó a declararlo de lesa humanidad y a evaluar las numerosas pruebas que sindican a Luis Rubeo padre como autor intelectual y a la patota del Sindicato de la Carne como autores materiales vinculados a la Triple A”.
Finalmente, Razzetti advirtió a La Capital que “toda la gente que he denunciado en las últimas presentaciones judiciales, la mayoría jueces y fiscales como Marcelo Bailaque y Villate, son de temer, por eso los hago responsables por cualquier cosa que me pase”.
Noticias relacionadas
Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste
Balacera en Empalme Graneros: joven en bicicleta disparó contra una farmacia
Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal
Puerto San Martín: derriban dos inmuebles que funcionaban como kioscos de drogas
La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez
Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal
Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"
Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas
Lo último
Uno de los mejores arqueros de América es argentino pero potencialmente podría jugar en la selección de Brasil
Denuncian al exjuez Bailaque ante Brasil por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán
La rosarina Mica Ruiz canta en el City Center
Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus
Grassi SA informó al juzgado de Reconquista que alcanzó la mayoría de conformidades requeridas en el cramdown de Vicentin y solicitó la homologación y adjudicación de las acciones correspondientes de la agroexportadora
Salud
Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley
LA CIUDAD
Fin de semana con cortes de tránsito en torno al Monumento y al parque Independencia
Policiales
Condenan a 17 miembros de una banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera
La Ciudad
Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo
La Ciudad
Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja desaparecida
Dejanos tu comentario
Las más leídas
La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez
Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal
Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"
Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas
Central viajó con la idea de un cambio seguro y la posibilidad de un "tapado"
Ovación
OVACIÓN
"Es un gran equipo": un jugador clave de Instituto elogió a Central y a Ángel Di María
"Es un gran equipo": un jugador clave de Instituto elogió a Central y a Ángel Di María
Newell's vs Unión: el llamativo dato estadístico que favorece a los rojinegros en el Coloso
Copa Sudamericana: día, sede y antecedentes de la final entre Lanús y Atlético Mineiro
Policiales
Policiales
Denuncian al exjuez Bailaque ante Brasil por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán
Condenan a 17 miembros de una banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera
Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur
Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste
La Ciudad
LA CIUDAD
Fin de semana con cortes de tránsito en torno al Monumento y al parque Independencia
Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja desaparecida
Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo
Las hormigas le ganaron a los expertos: anticiparon el otoño en medio de la primavera
La Ciudad
Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección
Politica
Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"
Política
El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores
La Región
Lo condenan por difundir material pornográfico editado con caras de vecinas
La Ciudad
El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza
La Ciudad
Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas
Política
Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas
Ovación
Central viajó con la idea de un cambio seguro y la posibilidad de un "tapado"
OVACIÓN
Bernardi quiere un Newell's más agresivo para enfrentar los partidos que vienen
Información General
Comando Vermelho tenía un FAL argentino: sospechan que fue robado en Beltrán
Ovación
Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba
Ovación
El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños
Ovación
Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro
Política
Milei haría reuniones de Gabinete en las provincias, incluyendo Santa Fe
Policiales
Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero
Economía
El BCRA flexibiliza las normas de encaje para volcar pesos al sistema