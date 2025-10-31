Denuncian al exjuez Bailaque ante Brasil por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

El hijo de una víctima de la Triple A, Carlos Razzetti, denunció a Bailaque ante el Consulado de Brasil por haber "pisado" durante 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL del Batallón 603 de Fray Luis Beltrán, uno de los cuales apareció en poder del Comando Vermelho, en la masacre en las dos favelas de Río de Janeiro

El exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque fue denunciado ante el Consulado de Brasil por haber “pisado” durante 14 años la causa por el robo de casi 400 fusiles FAL del Batallón 603 de Fray Luis Beltrán en 2011, uno de los cuales apareció ahora en poder del Comando Vermelho , tras la masacre que se cobró la vida de al menos 120 personas en dos favelas de Río de Janeiro, en un sospechoso operativo contra narcotraficantes.

Carlos Razzetti , hijo del bioquímico y dirigente peronista Constantino Razzett i -asesinado por la Triple A en Rosario el 14 de octubre de 1973 y cuya crimen lleva más de medio siglo de impunidad- acusó al exjuez Bailaque . “En el robo al Batallón 603 de Fray Luis Beltrán se llevaron 400 (fusiles) FAL y 20 mil municiones, en 2011, la época en la que Agustín Rossi era el ministro de Defensa, y el exjuez Bailaque, que tuvo esa causa, la pisó durante 11 años, por eso ahora lo denuncié ante el Consulado de Brasil en Rosario” declaró este viernes Razzetti a La Capital.

“En la causa judicial aparece el robo de 43 FAL, pero sumados a las 2.500 piezas de FAL faltantes, con esas partes se pueden armar casi 400 FAl, así que no sería de extrañar que el número final de fusiles faltantes del Batallón 603 de Fray Luis Beltrán sea de unos 443 fusiles FAL” abundó Razzetti a este medio.

La denuncia ante el cónsul de Brasil en Rosario

En su presentación escrita ante el cónsul brasileño Julio Glinternick Bitelli, a la que accedió este diario, Razzetti sostiene que “motiva mi único interés en informarlo y acompañarle elementos de prueba muy fáciles de verificar, que lo ocurrido recientemente en las favelas de Río de Janeiro con la masacre de un mínimo de 120 brasileños una parte importante de esos hechos recae la responsabilidad en forma directa de mi país, la Argentina, específicamente me refiero al sistema de Justicia de mi país, donde hacen la vista gorda y permitieron alegremente que un magistrado corrupto, pero con aval de la cadena de contralor, haya tenido pisada durante 11 años la causa del robo de 400 fusiles FAL (Fusil Automático Liviano), y demás armas que terminaron en el circuito ilegal, en manos de los que ahora se creyeron dueños de la vida y de la muerte de sus 120 compatriotas o más”.

FAL robado en el Batallón 603 de Fray Luis Beltrán en 2011 que tenía el Comando Vermelho

En su texto, Razzetti advierte al cónsul brasileño que “el juez que es cabeza de estas atrocidades tiene nombre y apellido y se llama Marcelo Bailaque, magistrado que renunció acosado por un Jury de enjuiciamiento, por denuncias de colaboración con el narcotráfico, cohecho, prevaricato, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y muchas fechorías más, entre ellas el haber pisado durante 14 años y freezado la denuncia del robo de esas armas, que como dije terminaron en el circuito de venta de armas y lamentablemente fueron a parar a su país y fueron el instrumento para que ocurriera la masacre”.

Luego el denunciante avierte que “usted se preguntará ¿por qué Carlos Razzetti hace esta denuncia? Muy simple es la respuesta: porque este personaje y sus pares son los que impunizaron las causas de lesa humanidad que me son propias y, si bien tengo un interés personal, sólo le digo que suelo manejarme dentro de los circuitos legítimos, con lo cual respetuosamente le sugiero presentarse como querellante y actor civil en la causa que el doctor Marcelo Bailaque mantuvo pisada durante 14 años y le comento que no es el único magistrado involucrado en este hecho y que me pongo a disposición de vuestro país a a los efectos de brindar declaración testimonial que requieran desde la Justicia y de ustedes, las autoridades y funcionarios de la Republica Federativa del Brasil”.

"Bailaque pisó esta causa del robo de 400 FAL por un interés económico"

En ese sentido, Razzetti abundó que “la pregunta del millón es por qué Bailaque pisó la causa del robo de los 400 FAL del Batallón 603 de Fray Luis Beltrán si no mediaba algún interés económico, como ya está demostado que hizo en varias causas, a raíz de las cuales fue condenado y finalmente renunció como juez”.

Razzetti recordó que “en la causa del crimen de mi padre, Bailaque se negó a declararlo de lesa humanidad y a evaluar las numerosas pruebas que sindican a Luis Rubeo padre como autor intelectual y a la patota del Sindicato de la Carne como autores materiales vinculados a la Triple A”.

Finalmente, Razzetti advirtió a La Capital que “toda la gente que he denunciado en las últimas presentaciones judiciales, la mayoría jueces y fiscales como Marcelo Bailaque y Villate, son de temer, por eso los hago responsables por cualquier cosa que me pase”.