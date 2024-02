Murió en Rosario el delincuente baleado en un intento de robo en Casilda

El dueño de casa llamó a la Policía y entregó el arma a los efectivos, la que después se comprobó que no tenía registrada. Por ese motivo, Fiscalía le abrió una causa por tenencia de arma de fuego y quedó demorado hasta el viernes. El fiscal interviniente en la causa, Emiliano Ehret, indicó que "no hay ningún elemento para entender que no hubo legítima defensa".