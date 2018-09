Misterioso ataque a tiros contra un auto estacionado

Un motociclista disparó al menos cuatro tiros contra un viejo Renault 9 bordó estacionado frente a una vivienda en el barrio La Cerámica. Ayer, la familia dueña del vehículo no salía de su asombro ya que, aseguraban, no tienen ningún tipo de problema por el cual puedan ser blanco de una violenta agresión como esa. "Este no es...", atinaron a escribir con tiza en una de las ventillas traseras del auto, "como para que sepan que si están buscando a alguien, este auto no tiene nada ver", dijo la dueña del rodado.

El atentado ocurrió pasadas la medianoche de ayer frente a una vivienda de Larrechea al 1700 donde vive un matrimonio con tres hijos y las respectivas familias de éstos. "Terminamos de cenar y escuchamos las detonaciones. Me asomé a ver qué pasaba y vi que un hombre se iba en una moto", contó Luciana, hermana del dueño del vehículo.

"Bajé a ver qué había pasado —agregó la mujer—, había mucho olor a pólvora. En la desesperación por saber de qué se trataba me puse a mirar hacia todas las casas de la cuadra y en eso un vecino me dijo: «Le tiraron al auto de tu hermano»". Fueron cuatro o cinco balazos que perforaron la carrocería y un vidrio del Renault 9 estacionado.

Escrito con tiza

La mujer no terminaba de entender cuáles podrían ser las razones de la agresión. Y explicó en tal sentido que por eso decidieron escribir con tiza una advertencia en la ventanilla trasera derecha del auto para que los tiradores supieran que si buscaban a alguien por algún motivo en especial, posiblemente ligado a algún tipo de venganza, no tenía que ver con ese vehículo ni con esa familia, afincada desde hace unos 40 años en el lugar de los hechos.

"Capaz que están buscando a alguien, sabemos que en esta zona están pasando muchas cosas extrañas como ésta. Pero nosotros somos ajenos a todo lo que ocurre, no tenemos contacto con nadie ni relación de ningún tipo con personas que pueden haber tenido problemas con alguien, por eso nos sorprende lo que pasó", sostuvo la damnificada.