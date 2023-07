"Me puedo sentar con quien sea y mirarlo a los ojos con la frente en alto"

“Yo sé que soy inocente, no hice nada incorrecto ni que tenga que ocultar. Siempre fui transparente en mi forma de actuar, desde el momento en que arresté a Franco Casco. Soy una persona de bien y no tengo inconveniente en sentarme con quien sea y mirarlo a los ojos con la frente en alto”. Diego José Alvarez, uno de los policías absueltos en el juicio por la desaparición y muerte de Franco Casco, se presentará hoy ante sus autoridades policiales para comunicarles que salió de la cárcel y ya está a disposición de la fuerza de seguridad que decidirá sobre su futuro laboral inmediato. Quien fuera jefe de la comisaría 7,ª donde se registró lo último que se sabe del joven bonaerense antes de que su cuerpo apareciera en el río Paraná a fines de octubre de 2014, afirma ser “un policía de alma” que no tiene un plan B y está dispuesto a salir a patrullar mañana mismo si lo convocan.

—La violencia institucional no es un invento ni tampoco lo es el hecho de que en muchos casos no se hace justicia. Eso es parte del contexto de este caso, ¿cómo es su mirada al respecto?

—Casos de violencia institucional siempre hubo y van a existir siempre que el Estado puede violentar a una persona. De hecho yo podría sentirme víctima de la violencia institucional porque estuve sometido a una prisión preventiva desmedida por algo que no había hecho. Hay casos en los que esa violencia existe pero eso no ocurrió en este, en el que se armó un relato sobre un supuesto que no era tal. A partir de una verdad, que es la detención de un joven que estuvo en la comisaría a disposición de la Justicia, se montó un relato que no ocurrió.

Alvarez afirma no saber qué pasó con Franco, cómo murió. “No es mi función saber lo que pasó. La Justicia tenía que averiguar qué había pasado, pero sólo investigaron esa línea: instalaron que lo mató la policía y después fueron a buscar pruebas para demostrar ese relato, pero no las encontraron. Y no tuvieron el coraje de volver atrás e investigar otra posibilidad. Por eso a casi diez años no sabemos lo que pasó con él”.

—¿Cómo convive con el hecho de que mucha gente está convencida de que las cosas ocurrieron tal como lo sostiene eso que usted llama relato?

—Si hay algo que me enseñó este largo proceso es saber que hay personas que viven bajo el signo de un dogma, de una ideología, y no habría forma de que me dieran la razón. Yo demostré mi inocencia, pero si supiera lo que pasó con Franco y se los pudiera demostrar, ellos seguirían diciendo que esto es un engaño y en realidad, no importa qué decirles, no los podría convencer. Y si hay que gente que puede tener acceso al expediente, a las jornadas del juicio y a las múltiples pruebas que demuestran nuestra inocencia, y sigue pensando que somos culpables, hay que convivir con eso. Yo sé que soy inocente, que no hice nada incorrecto. Siempre fui transparente en mi forma de actuar, desde el momento en que arresté a Franco Casco. Soy una persona de bien, frente en alto, no tengo inconveniente en sentarme con quien sea y mirarlo a los ojos con la frente en alto”.

Al preguntarle por qué arrestó a Casco ofrece “la respuesta larga”. Recuerda cuando lo nombraron al frente de la comisaría 7ª, que les dio su celular a los vecinos y les prometió salir a patrullar el barrio. “Les dije que si veían algo que les resultaba extraño avisaran, que trabajáramos la prevención. Primero debían llamar al 911, luego a la comisaría y finalmente a mí. El 7 de octubre de 2014 al mediodía me llamó un vecino, fui en un patrullero, a la única persona que vimos en la vía pública fue a quien resultó ser Franco. Al acercarnos nos agredió y eso es un delito hacia funcionario público, entonces lo llevé a la comisaría para identificarlo y lo puse a disposición del fiscal Alvaro Campos. Y a las 22 recuperó la libertad, firmó el acta y se retiró”.

—¿Qué pasó con Franco en esas horas? ¿Estuvo alojado en lo que llaman “la jaulita”?

—Primero quisiera aclarar que nadie llama así al penal transitorio. Esa palabra apareció en el relato de los armadores de la causa, cuando armaron las declaraciones de los detenidos, algunas de las cuales fueron contradichas por ellos mismos en el juicio. Le pusieron ese nombre para darle un halo más siniestro, pero ninguno dijo la palabra “jaulita”. Igualmente, y ya que escuché declaraciones de altas autoridades judiciales sobre las condiciones de detención de ese lugar oscuro, feo y sin comodidades, que sepan que cuando un comisario se hace cargo de una dependencia policial no elige ni decide sobre las condiciones edilicias. No puedo pagar refacciones de mi bolsillo ni llevar a detenidos a mi casa. No tengo ninguna responsabilidad en cuanto a esas características, puedo mandar a limpiar un baño, pero no dispongo sobre si se puede arreglar un penal.

Vocación

Si bien no es algo sobre lo que pueda resolver, Alvarez está dispuesto a volver a trabajar como policía. “Soy un policía de alma, cuidé mi carrera con esmero todos los años en la fuerza. Llegué a comisario y no dejaba de salir a patrullar. Volver a trabajar o no es decisión de mis superiores, yo estoy dispuesto. Amo mi profesión, más allá de esta situación injusta que debí atravesar, si me llaman a patrullar voy sin la menor duda”.

—¿El encierro no le hizo reconsiderar nada sobre su trabajo?

—No cambié en nada. Cuando me llevaron a la cárcel de Marcos Paz, en el módulo donde alojan a personal de fuerzas de seguridad tuve que hacer una entrevista de 15 minutos con el director de ese sector. Le conté sobre mi situación, sobre la causa, y él me dijo algo que me quedo grabado: que ojalá pudiera salir pronto pero que si eso no pasaba que no cambiara. “No se transforme en un preso”, me dijo. Y yo considero que no cambié, soy el mismo que entró, soy un comisario de la policía de Santa Fe. Me quedó marcado tener que seguir siendo el mismo. Más allá de eso todos estos años estuvieron signados por la incertidumbre, que es lo peor de todo. Sabía que podía salir porque era inocente o que siendo inocente podría ser condenado, cualquiera de las dos cosas podía pasar. Igualmente lo que nos sostuvo fue la tranquilidad de nuestra absoluta inocencia.

—¿Qué pasará si la policía no lo reincorpora, tiene un plan B?

—Soy hijo de padre y madre policía, lo que se dice sangre azul, nunca quise ser otra cosa. Y arrancarme de esta vocación es muy doloroso, es como que te amputen el alma. No tengo un plan B por el momento, pero sí pienso seguir adelante para que este caso no quede en nuestra absolución. Hemos sufrido un daño que no se puede reparar y queremos evitar que esto le pueda pasar a otros policías.