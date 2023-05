Matan a una mujer que tomaba mate con su vecina de Fisherton Industrial

Todavía no se sabe de quiénes eran los dos cuerpos acribillados en V.G. Gálvez

La fiscal Georgina Pairola, que interviene en la causa, ordenó al gabinete de Criminalística de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) trabajos de planimetría, el secuestro de vainas servidas y el levantamiento de rastros. Además se realizo el relevamiento del lugar en busca de cámaras y testigos. La policía levantó ocho vainas servidas calibre 9 milímetros.

La tarde de ayer, la cuadra donde mataron a Micaela semejaba a un pueblo fantasma. Sólo se escuchaban los ladridos de los perros, pero ningún vecino caminaba por Einstein, lo que marcaba un paisaje muy distinto a otras zonas del barrio. Es que en la misma cuadra fue asesinado de nueve tiros el 18 de abril pasado un hombre de 31 años. Se llamaba Jorge Damián Camargo y ya había sido herido de balas en diciembre de 2022. LLamó la atención de los pesquisas que en menos de un mes se produjeran dos muertes en la misma cuadra de Fisherton Industrial.

“Bajaron de un auto y le dispararon. Cuando llegó la ambulancia ya estaba muerto”, contó ese día la novia de Camargo, y denunció que la asistencia médica llegó casi una hora después de haber llamado para informar lo que había sucedido. “Estaba emparchando la bici, lo tirotearon y murió desangrado”, relató.

En ese sentido contó que un rato antes habían llevado “a los chicos a la escuela y cuando volvimos se puso a arreglar la bici. Me pidió un vaso de coca y cuando me di vuelta le dispararon. Sentí los disparos y cuando giré para ver qué había pasado venía arrastrándose y diciendo «mi amor, me dieron», se murió arriba mío".

La pareja había pasado todo el día encerrada en la casa de Einstein al 7200. Durante el rato en el que se asomaron a la vereda para el arreglo de la bicicleta, Camargo cayó acribillado por una ráfaga de disparos y el ataque sacudió a la zona oeste rosarina. A partir de este dato se abrió una línea de investigación ante la duda de que este nuevo crimen pueda estar ligado de alguna forma al homicidio de Camargo.∏