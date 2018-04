Matan de un tiro a un arquitecto que evitó el asalto auna embarazada

Un arquitecto de 42 años que intentó impedir el robo a mano armada de una embarazada de 8 meses fue asesinado de un balazo por el ladrón en el barrio Roma de la ciudad de Santa Fe. Cuando el asaltante intentaba escapar fue retenido por otros vecinos del barrio. Se trata de un joven de 20 años con antecedentes penales desde que era menor de edad por delitos contra la propiedad y las personas.

Ariel Martín Castelló estaba casado y tenía dos hijos de 10 y 2 años. Trabajaba en la Dirección Provincial de Vialidad. Era además primo del concejal de Santa Fe Marcos Castelló, que es conocido en el ambiente bailatero como cantante de la banda Kaniche.

Gritos desde la calle

El incidente se produjo poco después del mediodía del domingo cuando Ariel Castello estaba reunido con su familia en el almuerzo del Día de Pascua en su casa en Juan Díaz de Solís al 2500. Estaban allí sus sus padres, sus cuñados, su esposa y sus hijos.

Como a las tres de la tarde desde el comedor de la casa escucharon gritos de ayuda. Ariel salió y advirtió que un joven intentaba robarle a su vecina, embarazada de ocho meses y medio. El arquitecto intentó dominar al asaltante junto al marido de la mujer cuando el ladrón, según el relato de fuentes de la Fiscalía Regional de Santa Fe, extrajo una pistola calibre 9 milímetros y abrió fuego.

"Siguió apretando pero se le trabó el arma, nos quería disparar a todos", dijo Raúl, un vecino que fue testigo del incidente al Diario UNO de Santa Fe. Otros vecinos cargaron a Ariel en uno de sus autos hacia el Hospital Cullen. Varios llamaron a la policía después de atrapar al asesino. También llevaron a la mujer que luego quedó internada en observación en el hospital Cullen.

Vecinos del barrio Roma describieron a Ariel Castelló al diario UNO como un vecino atento que había construido o hecho remodelaciones a varias casas de la cuadra. Era ex alumno de la Escuela Industrial Superior.

La mujer a la que asistió el vecino baleado habló de lo ocurrido."Llegaba a mi casa como todos los días, tras festejar Pascuas con mi familia, cuando entrando a mi casa se apareció un delincuente en moto", le dijo a la radio Aire de Santa Fe. "El muchacho estaba bien vestido, en una moto nueva, por eso no me imaginé que me quisiera robar. Me dijo señora quédese tranquila, mire lo que tengo. Ahí nomás se levantó la remera y sacó el arma, me la apoyó en la panza", relató.

El marido de la mujer habló con la misma emisora. "Había mucha gente y tiró muchos tiros. No tenían necesidad de hacer lo que hizo. Yo intervine, lo empujé para que se caiga de la moto y lo tenía sujetado pero no me di cuenta que tenía un arma. En ese momento ya había disparado contra Ariel, yo solo escuché unos tres disparos y uno de estos me pasó cerca del rostro", dijo.

El acusado del ataque quedó detenido y hoy enfrentará una audiencia imputativa en la que será acusado de homicidio. Es oriundo del barrio Villa Oculta, está desocupado y le atribuyen ser sobrino de uno de los jefes de la barrabrava del Club Atlético Unión. Hay un arma de fuego secuestrada cuya posesión al momento del homicidio se le adjudica. La fiscal Cristina Ferraro brindará una conferencia de prensa una vez que finalice el trámite acusatorio en Tribunales.

La cifra de homicidios dolosos en el departamento La Capital asciende a 32 víctimas en lo que va del año. Hubo nueve homicidios en enero, doce en febrero, nueve en marzo y dos en lo que va de abril.