Marcelo Sain: "Estamos para atender los reclamos de la gente y no de ciertos intereses políticos"

A primera hora de la mañana la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de Santa Fe citó de urgencia al ministro Sain para el próximo viernes para que de explicaciones ante la legislatura. “Espero que el viernes se mueva a la legislatura de Santa Fe y ahí van a escuchar una larga exposición mía. Tengo entendido que la mesa de seguridad me convocó y ahí vamos a charlar largo y tendido”, le dijo Sain a los periodistas que lo entervistaron en el Distrito.

La convocatoria a Sain surgió de una reunión de la comisión llevada adelante en el anexo de la Legislatura en Rosario, de la que participaron su presidente Juan Cruz Cándido, acompañado de manera presencial por Pablo Farias y de manera virtual por las legisladoras Lionela Cattalini, Amalia Granata y Lucila De Ponti, y sus pares Sergio Basile y Gabriel Chumpitaz.

La jornada no marcó nada nuevo bajo el sol. En medio de análisis y diagnósticos, la política santafesina continuó tratando de encontrarle un padre al monstruo de la violencia que azota a la provincia en general y a Rosario en particular desde hace una década. Una matriz de análisis según el color del interés político que se defienda. Y así, en un círculo vicioso y transitando un año electoral, un sector apunta con el dedo al otro con los mismos argumentos con los que antaño fueron señalados. En medio de ese contexto la perinola dirá: "Todos sufren/ Todos pierden todos".

Marcelo Sain le habló a los santafesinos alrededor de 25 minutos: 10, en el canal nacional de noticias porteño C5N, y 15 minutos ante un racimo de periodistas en el Distrito Sudoeste. Nadie puede dejar de observar que el Ministro es un excelso analista de la realidad socio política y con sus números de estadísticas defendió su gestión.

“Hace un año estábamos discutiendo los asesinatos. Hoy no lo hacemos porque bajaron a la mitad. Parecería que eso fue por un hecho fortuito, pero lo atribuimos a una acción institucional del gobierno, junto con el municipio, en donde reconocemos lugares calientes y allí tenemos mayor presencia policial”, expresó. “En el tema homicidios no fue el espíritu santo que nos acompañó. Es el resultado de un trabajo que implicó un mayor nivel de presencia en los lugares donde ocurren los hechos. El problema era la violencia letal en Rosario. Fuimos sobre ese punto y logramos reducir enormemente ese conjunto de homicidios. Ahora parece que el problema es otro”, dijo Sain.

Reunión de rutina

Este viernes a la mañana Sain llegó al Distrito Oeste como la máxima atracción de la cartelera de la Mesa en Seguridad de Rosario, un cónclave que "se realiza periódica y rutinariamente", según explicó el ministro, entre funcionarios de seguridad de la provincia, el municipio y la Unidad Regional II de policía. En ese cónclave también estuvieron presentes el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Gustavo Zignago, en representación del intendente Javkin, cuya presencia había sido anunciada; el subsecretario de Seguridad de la provincia Germán Montenegro, los jefes de la policía de Rosario, encabezados por el director general Adrián Forni y representantes de las fuerzas de seguridad nacional en la región.

“Ayer tuvimos una larga reunión con el gobernador y el intendente Javkin en casa de gobierno. Se abordaron muchos temas, entre el de ellos el de seguridad. A partir de la evaluación que hicimos, tenemos programada esta reunión de la mesa de coordinación de interinstitucional donde resolvemos los operativos de manera conjunta con el municipio y la policía. Estamos atentos a la situación que estamos viviendo en Rosario y estamos programando diversos operativos, Esta es una reunión estrictamente operacional”, explicó el ministro.

En rueda de prensa y en la entrevista con C5N Sain expuso sus consideraciones acerca de varios de los tópicos relacionados con la gestión de la seguridad pública en Rosario.

Marcha "Rosario duele"

“Nosotros estamos atentos a todos los reclamos. No sé si son vecinos o asociaciones, muchas de las cuales tienen referentes de partidos políticos opositores. Creo que gran parte del accionar de esas asociaciones son de corte netamente política. Eso no implica invalidar la sensibilidad de la gente y el reclamo de los vecinos. Los robos no han aumentado a nuestro entender y sobre los datos de la problemática criminal que manejamos”. Y agregó: “La marchas que se realizan no son un llamado de atención a mí o al gobierno, lo son a todo el conjunto de la sociedad. Tenemos en Rosario un 47 por ciento de pobres. Rosario vive con la mitad de la población en la pobreza. Si ustedes creen que eso no genera condiciones para un contexto de violencia, somos todos marcianos. Yo sé que hay muchas expectativas para que esto se resuelva en el terreno de la seguridad. Tengo muchas expectativas para resolver varias de ellas pero otras no”.

Patrulleros

“Saben que incrementamos en 20 el numero de patrulleros. Ayer evaluamos con el intendente, al que pusimos al tanto, que si bien incrementamos el numero de patrulleros todavía tenemos todas las noches 40 patrulleros abocados al cuidado de objetivos señalados por el MPA custodiando personas en procesos penales”, sinceró Sain. “No tenemos patrulleros para cubrir todos los lugares que la gente pretende. Hemos incrementado notablemente el numero de patrullas. Pero hemos optado colocarlos en los lugares donde estimamos que deben estar por la peligrosidad. Hay cosas que no podemos resolver en un año. Cuando llegamos al gobierno teníamos 30 móviles patrullando en tiempo real. Ahora estamos en 70 en tiempo real. El jefe Forn nos ha dicho que el ideal para trabajar como lo estamos haciendo es de 130 patrulleros. Y lo vamos a lograr”, dijo Sain. “Tenemos la manda judicial para custodiar ciertos objetivos todas las noches. Pero nos vamos a tener que sentar con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para resolver ese tema. Es un tema grave (la custodia de puntos fijos) porque no es sólo el patrullero. Es móvil y el personal. Tenemos un promedio por de 30 puntos fijos en los que a veces son 50 efectivos y otras 60”, indicó.

"Guille" Cantero

"Es el responsable de la mayoría de los hechos de violencia en Rosario. Está desesperadamente buscando mercados para financiar su organización con nuevos recursos. Tiene franquicias que se dedican a resolver distintas mecánicas delictivas”.

Delitos

“Ustedes dicen que los delitos aumentaron y nosotros tenemos estudios junto al MPA que dicen que no es así".

Niños bajo fuego

“Los niños no quedan en medio de las balaceras. Los sicarios van a tirar en los lugares donde hay familias sin ningún tipo de miramientos. Esto no es una guerra donde hay trincheras con niños. Estos hechos tienen que ver con que ha cambiado la cultura criminal en general. Los sicarios no tienen ningún problema de llevarse puesta a una persona delante de su familia o sus hijos. Eso antes no ocurría y tiene que ver con la cultura social criminal extremadamente violenta”.

La Justicia

“La Justicia ha respondido bastante bien. Hemos criticado públicamente a los fiscales que entendemos no estaban haciendo las cosas como corresponde”.

Narcomenudeo

“La gran mayoría de la violencia está relacionados con el narcomenudeo. La gran diferencia que existe hoy es que hay un mercado mucho más achicado, con economía mas achicadas. Y los gerentes de los territorios son tiratiros, no negociadores. Y la policía ya no regula los territorios, que es uno de los logros de esta gestión. Antes estaban metidos y regulaban el mercado fracasadamente. La policía, hasta la gestión anterior, tuvo todo el poder del mundo y no pudo parar la violencia en Rosario. Hay otros lugares de Argentina, que no voy a mencionar, donde la policía maneja el negocio y pacifica los territorios. La violencia genera escandalización política”, dijo Sain a C5N.

La violencia en Rosario

“Los hechos de violencia armada en Rosario se producen solamente en un 13 por ciento de su territorio. En los lugares mas pobres de la ciudad. Barrios donde el narcomenudeo, las extorsiones para usurpar casa o por prestamos usureros con mecanismos a la colombiana, está a flor de piel. En Rosario hay un consumo de drogas de alta gama, que eso nadie lo dice, y es algo que tracciona el mercado ilegal”.

Trapero Zaramay y fotos con armas

“Sobre eso no dejo de hacer una lectura política. Hace unos días trajeron a un rapero conocido (Zaramay), con un millón de seguidores en Instagram, y gente vinculada al Guille Cantero, tercera generación de narcos vinculados a la banda de Los Monos, hicieron videos mostrando armas largas. Y los criminales nunca muestran las armas que tienen porque si lo muestran se exponen. Ahora nosotros estamos detrás de ellos, sin lugar a dudas. Esas cosas de alta visibilización hacen pensar que Rosario es Sinaloa, cuando en realidad los mercados de armas en Argentina son prolíficos en todas las grandes ciudades vinculadas al mundo criminal. No dejo de hacer una lectura política. El Guille Cantero maneja toda su organización desde la cárcel de Marcos Paz, una prisión federal. Maneja muchos celulares y evidentemente hay una connivencia con el Servicio Penitenciario Federal. Pero el sigue dirigiendo su organización desde la cárcel. Hago un llamado de atención a quienes conducen el SPF sobre esta cuestión”.

Luciano Gómez (asesinado el martes a tres cuadras del Distrito)

“Se sabe muy bien que este homicidio responde al cobro de un dinero, una deuda que la víctima había adquirido en el marco de los usureros que están vinculados a la banda de los colombianos, y no pudo pagar. Hubo un ataque a balazos y lo mataron. Después hubo una interpretación que se esta investigando. La víctima tenía un familiar narco, según los dichos de su propia esposa. Pero todavía no tenemos bien investigada esas relaciones familiares”, dijo Sain a C5N.

Desaire

Enterados los familiares de Luciano Gómez, asesinado el martes por la tarde en la plaza del Triángulo de barrio Acindar, llegaron con una pancarta a las puertas del Distrito. La pancarta era simple y directa: “Justicia por Luciano". Y otra vez remeras blancas con la foto de una persona asesinada en el pecho de sus parientes.

“Vinimos para que escuchen la voz de nuestra familia. Queríamos que el ministro Sain nos atendiera. Nos dijeron que lo esperemos, pero se fue por otra puerta”, explicó Yamil, uno de los hermanos del hombre asesinado frente a su hijo de 4 años.

“Mi hermano no tenía causas penales. Queremos limpiar su nombre. El trabajaba en una fábrica de muebles. Se estaba haciendo la casita en la casa de mis viejos. No era un narco como andan diciendo”, explicó el muchacho.

“Dicen que era para un primo nuestro, pero nosotros no tenemos relación con él. No sabemos si era para él, porque no hay relación. Lo que decimos es que si existe un problema con él, la tienen que arreglar con él”, dijo Yamil arropado por su gente. El lunes alrededor de las 19, Luciano Gómez jugaba en la plaza del Triángulo, ubicada en Ramón Lista al 3300, cuando entre dos y tres hombres bajaron de un auto, lo corrieron y lo ejecutaron frente a su hijo. Horas más tarde el auto utilizado para cometer el homicidio fue encontrado, calcinado, en un camino rural ubicado a unos 300 metros de calle Alfonsín, al costado del cementerio de Villa Gobernador Gálvez. El homicidio es investigado por el fiscal Ademar Bianchini.