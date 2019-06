"Yo veo en la tele que, cuando cuentan, las matan. Y yo no quería que me maten". Ese fue el argumento que usó una nena de once años cuando le preguntaron por qué no contó que el marido de su tía abusaba de ella. El hombre está acusado de abusar sexualmente de ella y también de su cuñada, una nena de doce años. En la audiencia imputativa de hoy también se resolvió que quedara detenido por noventa días, el máximo que marca la ley.

"El marido de mi hermana abusaba sexualmente de mi hija, de 11 años, y de mi hermanita de 12", contó Silvina, quien recibió un llamado en el que le advirtieron sobre lo que sucedía en la casa de su cuñado. "La nena me lo confirmó y ahí arrancamos la pesadilla", dijo.

Consultada si alguna vez había sospechado de su cuñado, manifestó: "Jamás. Es el marido de mi hermana, y en el plano familiar dejo con total confianza a las nenas, las dejábamos para ir a trabajar, se quedaban a dormir, pasaban muchísimo tiempo con ellos pero jamás imaginábamos que iba a pasar esto".

Silvina le dijo a El Tres que el abusador "las despertaba en la madrugada para abusar sexualmente de ellas, y también en ocasiones que mi hermana se descuidaba o iba a hacer un mandado".

Dijo que su hija manifestó que sufrió abusos desde hace unos dos años, mientras que en el caso de su hermana ocurrió aproximadamente por cinco años.

"Queremos que no salga más, vamos a pedir la perpetua", aseveró.

La mujer aseguró que le preguntó a su hija por qué no había avisado lo que estaba ocurriendo, y que la nena argumentó que tenía miedo de que la maten. "Mi hija tenía miedo de contarlo. Me dijo: «Mami, yo veo en la tele que, cuando cuentan, las matan. Y yo no quería que me maten»".