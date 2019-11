Llegan a su casa, lo llaman por su nombre y lo matan de un disparo

La noche del martes, en la cuadra de Estudiante Aguilar al 7700, en el denominado Nuevo Barrio Santa Lucía, no fue una noche común. Pasadas las 21.45 dos personas llegaron hasta una vivienda donde vivían Sergio Birri, de 55 años, con su mujer y dos hijos. Tocaron a la puerta, lo llamaron por su nombre y cuando respondió le dispararon varios tiros, aunque no todos impactaron en su cuerpo. Quedó tirado en la puerta bañado en sangre. Sus familiares lo trasladaron al Hospital de Emergencias donde diagnosticaron que había fallecido a causa de las múltiples heridas recibidas. Más tarde, el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) secuestró en el lugar del hecho nce vainas servidas calibre 9 milímetros.

La viuda de Birri, Daniela G., deslizó que el problema podría ser "con una familia que vive detrás de la vía", y los pesquisas luego de levantar testimonios determinaron que dos de los presuntos integrantes de esa familia en conflicto con Daniela G. estuvieron implicados en la muerte del hermanastro de la mujer, Ricardo S. Incluso, algunos vecinos comentan que esa familia habría tenido vínculos con Daniela.

Varios hechos, además de la muerte de Ricardo S. son puntas de la investigación que afrontará el fiscal Luis Shiappa Pietra, a cargo de este caso. El 3 de agosto pasado la madre de Daniela fue baleada en el estómago en su casa de Provincia de Misiones al 2100, también en Santa Lucía. El 6 del mismo mes se produjo un ataque en una casa de pasaje Seren al 7700, en el barrio 7 de Septiembre, donde murió Sol Jazmín Delgado, de 21 años, en ese atentado también habrían baleado a un familiar de Daniela G. Los dos hechos y la muerte de Ricardo S. estarían ligados y podría haber un puente de venganzas entre estos sucesos y la muerte de Sergio Birri,

De Birri el barrio sólo dice que "era un muy buen tipo y un muy buen padre. Trabajaba en una fábrica y estaba bajo carpeta médica por un problema en la columna. Hacía siete años que vivía toda la familia acá, se mudaron desde barrio Ludueña. Estos líos lo tenían muy preocupado a Sergio y tenía su casa en venta", contó un vecino.

Otros no quisieron opinar, al punto de que sus vecinos inmediatos dijeron no saber nada. "No estábamos anoche, así que ni los tiros escuchamos", dijo una mujer que estaba sentada ayer por la tarde al lado de la casa de Birri. Es más, un familiar de Daniela que llegó a la casa a buscar "papeles" tampoco quiso hacer declaraciones.