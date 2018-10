Las Flores: detenidos en operativo antidrogas

Dos hombres y tres mujeres de entre 27 y 66 años fueron arrestados en un operativo antidrogas en el barrio Las Flores. Fuentes de la Brigada Operativa Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) confirmaron que los efectivos concretaron el allanamiento el sábado, alrededor de las 16.30, en una vivienda de Acoyte al 1400.

En la vivienda se encontraron 30 dosis de marihuana fraccionadas y listas para su comercialización. Además se secuestraron seis teléfonos celulares, 6.800 pesos en efectivo y distintas anotaciones y elementos de interés para la investigación.

Los cinco detenidos fueron identificados como Joana R., de 27 años; María Laura C. ,34 ; Walter C., de 42; Rogelio C. de 63; y Juana S. de 66. Luego del procedimiento fueron trasladados a la sede de la Brigada Antinarcóticos, donde quedaron a disposición de la Justicia Federal por infracción a la ley 23.737. En ese marco trascendió que dos de los detenidos tienen antecedentes penales anteriores en la Justicia provincial.

Armados

En otro orden, cinco personas fueron detenidas con armas de fuego en el marco de distintos hechos ocurridos el domingo. El primero de estos arrestados fue Cristian V., encontrado durmiendo a bordo de un micro en la terminal de ómnibus con un arma en la cintura. Personal de la empresa de transporte llamó a la policía y así fue detenido el joven de 27 años domiciliado en Oliveros, a quien se le secuestró una pistola calibre 22.

Horas después personal de la Brigada Motorizada que realizaba controles en inmediaciones de San Nicolás al 1400 detuvo a Daniel A., de 30 años, y Germán P., de 31. Los efectivos requisaron a los hombres y hallaron en su poder un revólver calibre 22 sin municiones.

Cerca de las 17.30 del domingo efectivos del Comando Radioeléctrico que patrullaban la zona de Gutenberg al 3100 vieron a dos personas a bordo de una moto Honda Wave 110 que al notar la presencia policial intentaron deshacerse de un arma arrojándola sobre el techo de una vivienda. Los uniformados detuvieron a Brian F., de 21 años, que fue quien arrojó el arma y minutos más tarde demoraron a un adolescente de 17 años que intentó liberarlo en medio del procedimiento.