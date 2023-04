La víctima fatal de Vía Honda era hermano de un boxeador asesinado a tiros

Rafael Victoriano Zarza fue hallado muerto en pasaje Vega y Cerrillos minutos antes de las 7.50 de este domingo. Llamados al 911 alertaron sobre una persona tendida en la calle y al llegar personal policial y los médicos del Sies lo hallaron con heridas de arma blanca en el cuello. El hombre de 38 años fue trasladado en una ambulancia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) donde murió minutos después. Era hermano de Brian “La Cobra” Zarza, un ex campeón de boxeo categoría superliviano asesinado hace dos años en un cuádruple homicidio cuando dos personas pasaron a los tiros por un pasillo de Cerrillos al 3700.

Los primeros policías que llegaron a la escena del crimen de Rafael hablaron con vecinos que les comentaron sobre una pelea entre dos hombres, en la cual uno atacó al otro con un cuchillo y lo dejó malherido. La fiscal de Homicidios Georgina Paolicelli ordenó el relevamiento de cámaras de la zona y contactó a la familia, pero hasta la noche de este domingo no se sabía quién mató a Zarza. Por otro lado, trascendió que la víctima tenía problemas de consumo de drogas pero, según su familia, su muerte “nada tenía que ver con el narco”.

En ese contexto Tatiana, hermana de Zarza, contó que la de Rafael es la segunda muerte que sufre su familia. “Éramos tres hermanos, ahora quedé yo sola. Victoriano tenía un hijo y Brian dos, que no saben que falleció el tío”. Y, a diferencia de lo que dijeron algunos vecinos, la joven aseguró: “No sabemos cómo fue”.

“La Cobra” Zarza fue baleado la noche del 14 de marzo de 2021 cuando estaba con un par de amigos en la puerta de un pasillo de Cerrillos al 3700. Lo acribillaron a balazos dos sicarios que llegaron en una moto y se enfrentaron con quienes acompañaban al ex boxeador. A metros del lugar había un búnker muy conocido en el barrio y se supone que el ataque iba en dirección a ese sitio.

En el mismo ataque murieron Lucas Riveros Luján, de 24 años, y Esteban Benítez, de 34. En tanto un vecino de 42 ajeno a la reunión, Miguel Ángel Alcaraz, recibió varios disparos y murió unos días después.

Sobre ese crimen familiares de Zarza señalaban que desde fiscalía “nunca dijeron nada, ni se averiguó que pasó. Y eso que tenían varias pruebas de quienes le habían disparado a Brian”.

“Mi hermano Victoriano consumía, siempre lo hizo. Pero no andaba en nada extraño y trabajaba de albañil. Cuando mataron a Brian él se sintió muy mal, muy solo y empezó a consumir más. No sabemos qué pudo pasar ahora. Lo vamos a poder velar porque cuando mataron a Brian no teníamos nada de plata para velarlo y nos ayudó mucha gente que nos conoce de siempre. Entonces, para evitar de nuevo eso, decidimos entre mi mamá y yo asociarnos a una mutual de salud. Menos mal, porque ahora al menos lo podemos velar y enterrar a Victoriano sin caer en deudas”, resumió Tatiana.