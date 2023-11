La ruta del auto usado en el crimen de Trasante: qué les reprochan a los acusados

El auto que usaron los asesinos del ex concejal Eduardo Trasante fue la pista que condujo hacia los cuatro acusados que estaba semana comenzaron a ser juzgados por el crimen , un asesinato del que se desconocen los motivos y quiénes fueron sus ejecutores materiales. El Peugeot 308 blanco que utilizaron los sicarios apareció abandonado tras el ataque en una esquina de barrio Tablada. Siguiendo el recorrido inverso de ese vehículo, la investigación llegó hasta el pabellón de la cárcel Piñero donde estaba alojado Julio “Peruano” Rodríguez Granthon , el piloto comercial condenado como proveedor de cocaína a quien acusan de haber dado la orden de comprar ese auto, robado días antes.

“Se buscó y se compró un vehículo. Se buscaron tiradores. Se ofreció dinero. Se hizo inteligencia de la casa de la víctima. El hecho se llevó a cabo con ese vehículo y con los datos de inteligencia que se habían recabado. Las cuatro personas hoy acusadas fueron una parte fundamental de este crimen y sin el aporte de ellas no se hubiera podido llevar a cabo”, planteó Avila en su alegato inicial. Las defensas rebaten ese argumento planteando que la movilidad no fue parte esencial del plan, que los sicarios pudieron llegar a la escena por otros medios y que participar del robo de autos no se equipara a ser parte de un plan homicida.