Los responsables de la Policía de Investigaciones (PDI) expresaron hoy que con las pruebas secuestradas en los allanamientos y con las detenciones producidas en las últimas horas se está "muy cerca" del esclarecimiento del ataque a la sede del Centro Territorial de Denuncias del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Este mediodía en la sede que la PDI posee en el exbatallón 121, los comisarios Gustavo Bella, del área operativa de la fuerza, y Ernesto Chamorro, del área de Inteligencia, dieron detalles de los procedimientos realizados entre ayer y esta madrugada que concluyeron con la detención en total de 14 personas, entre ellas un policía de la Agrupación Cuerpos, una exsuboficial de la Prefectura y una mujer con pedido de captura de la Justicia de Tostado.

En su contacto con la prensa, Chamorro indico que "estamos casi seguros de proceder al esclarecimiento (del ataque a Fiscalía). Se secuestró material electrónico de importancia en el Renault 9 que puede conducir a un hilo de investigación", dijo el jefe policial.

Previamente, Bella señaló que "a raíz de los hechos que son de público conocimiento, personal de la PDI, con directivas del fiscal Matías Edery, realizó unos 40 allanamientos donde se ordenó el secuestro de material de informática y de telefonía celular para ver si tienen relación con los ataques que estamos investigando".

Al ser consultado por la cantidad de detenidos, el jefe policial enumeró: "Fueron detenidos cinco personas, una de sexo femenino que contaba con pedido de captura de la Justicia de la ciudad de Tostado, y varios masculinos a quienes se les incautaron diferentes armas que no cuentan con la debida portación. Todos los detenidos -un total de 14 incluidos los detenidos ayer-, son mayores de edad y cuentan con antecedentes".

Cuando le preguntaron si alguno de los detenidos tenía relación con los ataques, Bella respondió que "se está investigando, es todo materia de análisis. Lo que se hizo fue el secuestro de telefonía celular para someterlos a pericias y establecer si hay conexión con los autores de los ataques"

En cuanto a la presencia de efectivos policiales entre los detenidos, Bella indicó que "tengo que mencionar a un efectivo de la policía de la Provincia a quien en su domicilio particular se le secuestró un revólver que no cuenta con la debida reglamentación. No puedo aseverar que esté relacionado al ataque a Fiscalía".