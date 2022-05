La historia detrás de la empleada comunal que incentivó a su hijo para que no dejara de ser narco

La comuna de Ricardone, donde trabajaba la empleada que incentivó a su hijo para que no dejara el negocio de las drogas.

Días atrás, la declaración de un presunto sicario que le envío un mensaje desde la cárcel a su madre pidiéndole que lo interne porque no quería "matar más gente" causó conmoción. Pero mucho más provocó la respuesta de su madre -una empleada de la comuna de Ricardone que se desempeñaba como supervisora en el área de Desarrollo Social- quien lo alentó a seguir con el negocio de estupefacientes y que terminó siendo desplazada de su cargo, junto a su marido, quien se desempeñaba en la misma área de manejo de personal. Este sábado, en respuesta a esa situación, el presidente comunal de esa localidad, Juan Carlos Doria, le dijo a La Capital : " Sabíamos que ese hijo le iba a traer problemas.

Nicolás Martín C. tiene 21 y está detenido luego de una serie de allanamientos en Rosario, localidades del Cordón Industrial y en el porteño barrio de Puerto Madero. Hubo varios demorados y cuatro detenidos, entre ellos Nicolás, quien fue procesado por el juez federal Carlos Vera Barros como sospechoso de haber formado parte de una organización criminal destinada a traficar con estupefacientes al menos desde febrero de 2021 .

"Por favor ayudame… hoy estoy tranquilo; mañana me agarra la desesperación y… no quiero matar más gente", le dijo el pibe a su madre en una escucha judicializada. Del otro lado la madre, Andrea M., una referente del área del Área de Desarrollo Social de Ricardone, un pueblo de poco menos de 5 mil habitantes en el departamento San Lorenzo, le ofreció continuar con el negocio: "Vamos a embolsarla nosotros. Con vos pila". Por eso, ayer algunos habitantes de la población se movilizaron hasta la puerta de la Comuna para pedir la renuncia de la mujer y de otros posibles vinculados a la causa.

Este sábado, el presidente comunal de Ricardone amplió con La Capital algunos detalles de quien, según sus dichos, fue una empleada ejemplar durante muchos años.

Doria aclaró que la mujer "no era funcionaria sino supervisora" y se desempeñaba junto a su marido -también separado de su cargo- con quien manejaban desde hace años todo lo referido al área del personal de la comuna.

"Esta mujer estaba muy comprometida con su trabajo, no falló nunca, a las 7 de la mañana estaba en la comuna y se ocupaba de manejar la gente para el desmalezado, el riego de calles y un monto de otras actividades. A mi me servía porque era una persona capacitada, a pesar de que algunos decían que no y eso generaba cierto rechazo"

El presidente comunal que ostenta el cargo desde hace siete años dijo que cuando se enteró de la noticia fue como si le hubiera arrojado encima "un balde de agua helada".

"Cómo no sorprenderme con lo que pasó. Hace 28 años que estamos trabajando juntos, son oriundos del pueblo", dijo Doria para recordar que en más de una ocasión tanto él como su entorno le había indicado que "ese hijo podría traerles problemas". De todos modos, admitió que la mujer "hizo todo lo que tenían a su alcance para rescatar a ese hijo de las drogas".

La oportunidad de Nicolás en la comuna

Nicolás tuvo su oportunidad en Ricardone. El propio presidente comunal lo empleó para que cortara el pasto con una desmalezadora en alguna de las siete plazas de la localidad. "Lo hice para darle una mano a la mujer. Ella no dormía pensando en qué hacer para salvar a su hijo".

Sin embargo, la aventura de Nico terminó rápido. "Hace un año lo eché. Realmente me había cansado. Había entrado en la joda. Pero lamentablemente ese chico salió atravesado y no lo pudieron enderezar ni su mamá ni su papá ni nadie".

Doria se encarga de aclarar una y otra vez que no intenta defender a la mujer pero a la vez insiste que a la hora de desempeñar sus funciones "fue ejemplar".

Sin embargo, a la hora de escuchar la voz de la gente del pueblo -que pidió separar del cargo a la mujer- Doria asegura que no dudó. "Ahora los saqué del cargo a los dos, a lo mejor se tendrán que ir del pueblo porque yo no puedo tolerar un hecho de este tipo. Si tienen que pagar un costo, que lo paguen, lo lamento. Además, la gente del pueblo se merece respeto, yo no tengo nada que esconder".