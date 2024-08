La historia del pastor evangélico que acompañó la entrega del asesino del chofer de la K

paradero asesino de chofer Linea K-01.jpg Los dos acusados se presentaron tras la difusión de un video con imágenes de quienes atacaron al chofer Daloia.

“Los familiares se acercaron el domingo a la iglesia a exponer el caso con mucha vergüenza”, contó Sensini a La Capital, quien describió que el espacio religioso es muy concurrido, por lo que los Herrera “tuvieron que esperar bastante". Resumió: "Cuando los atendí me contaron la historia”.

Sensini sostuvo que las familias más vulnerables que buscan apoyo o consejo por temas de este tipo son cada vez más frecuentes en los templos. No obstante, el pastor destacó que no es una realidad que lo sorprenda, dado que los jóvenes se vuelcan a los consumos problemáticos desde edades cada vez más tempranas. “Son situaciones que abordamos todos los días en las cárceles, en los barrios vulnerables. La droga llega a chicos de cada vez más corta edad, doce, trece años, y terminan tomando decisiones de las cuales se dan cuenta cuando ya es tarde”, lamentó el referente.

“Nunca lo conocí ni lo vi al chico (por Axel Herrera), pero sí sé que la familia siguió viniendo a la iglesia” después de la entrega coordinada del joven con la PDI. Los familiares le contaron la historia al pastor, quien les recomendó que se comunicaran con la policía. Según lo expresado en la audiencia penal, Sensini se acercó en persona a la sede de la Policía de Investigaciones para garantizar la entrega coordinada del chico.

Eludir la justicia

Axel Herrera no vivía con su familia en el momento del homicidio de Marcos Dalia, sino que se encontraba compartiendo casa con un amigo de Santa Lucía: Axel Rodríguez, un joven con prisión domiciliaria y tobillera electrónica acusado de organizar los homicidios a los trabajadores en esa fatídica segunda semana de marzo.

La Policía allanó la casa de Rodríguez y lo llevó preso, todo ante los ojos de Axel Herrera, quien se encontraba en el lugar pero no estaba en el radar de los investigadorespor lo que no fue arrestado.

Los familiares del supuesto asesino le mostraron al muchacho el video y la conversación familiar terminó en una confesión por parte del chico. Según las declaraciones de los familiares ante el fiscal Adrián Spelta, quien lleva la causa junto con otros cinco investigadores, Herrera tenía una deuda que lo acuciaba, por lo que le encomendaron cometer el homicidio a cambio de dinero con el cual saldar dicha mora.

La espiritualidad en los barrios humildes

Sensini señaló que la espiritualidad está tomando terreno en las conversaciones y actividades de las familias en los barrios más humildes. “El problema es cuando minimizamos los problemas: un poquito de droga, un poquito de alcohol,, no es nada. Y después, la falta de importancia por parte de la gente en el trabajo espiritual”, dijo a este diario el pastor evangélico.

El religioso expresó que la miseria y los conflictos en las infancias y preadolescencias suelen traer consigo problemáticas no resueltas que impulsan a los chicos a buscar lo más rápido y barato que se pueda una salida a pesar: “Cuando tenemos chicos que están buscando una ayuda, te dicen que es la salida fácil de los problemas que ellos viven: padres separados, violencia en la casa. Tenemos el caso de una chica que le daban de comer los vecinos, los padres no le daban bola, no la llevaban a la escuela y terminó consumiendo y prostituyéndose”, lamentó.

Según el referente, no es nuevo que las iglesias tengan un espacio de debate o un peso en las decisiones del hogar cuando se trata de momentos de tensión: “Hay madres que no saben qué hacer con su hijo que les están vendiendo los muebles para comprar más droga y te piden que las ayudes porque antes que muerto lo quieren preso o internado”, exclamó Sensini.