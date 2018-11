La golpearon para usurparle la vivienda

Una mujer fue golpeada por un grupo de personas que finalmente le usurparon su casa. La víctima hizo la denuncia en la vieja comisaría 19ª, pero allí le dijeron que sólo funciona un Centro Territorial de Denuncias, así que no iban a intervenir. La mujer volvió a su casa unas horas después junto con una vecina y entonces la volvieron a golpear y quedó en la calle con cuatro hijos y a la espera de que intervenga la Fiscalía después de que el fiscal Gustavo Ponce Asahad tomara cartas en el asunto.

"Estas cosas pasan en los barrios todos los días. La mayoría no lo denuncia porque tiene miedo. Pero hay migraciones barriales de gente que es despojada de sus casas sin que el Estado intervenga", sostuvo Alejandra Fedele, referente barrial del Movimiento Evita.

María es madre de cuatro hijos, jefa de familia y vive en Uruguay y Felipe Moré. La mañana del miércoles estaba en su casa cuando llegaron dos mujeres que la increparon y la golpearon para sacarle la vivienda. Cerca de las 11, María le pidió a una vieja conocida que la acompañara a denunciar la agresión en la comisaría 19ª, donde sólo le dieron una nota para que fuera a constatar las lesiones con un médico policial.

María volvió a su casa y luego se acercó hasta lo de una vecina para pedir ayuda y refugio. A la tarde recordó que había olvidado la denuncia policial en su domicilio, por lo que regresó a buscarla. Pero no pudo entrar: las agresoras y un hombre ya estaban dentro. La volvieron a golpear y también a su acompañante.

Entonces un hijo de María corrió hasta la comisaría para avisar y volvió en patrullero, pero los uniformados no contuvieron a las víctimas: uno de los policías le aconsejó a la mujer que se fuera del barrio, que los intrusos eran "muy peligrosos".

Ayer Fedele sostuvo en Radio Universidad Nacional de Rosario (FM 103.3) que "María perdió la casa, no fue protegida por nadie y no se le notificó en forma urgente al fiscal dejándola en la calle". "No es la primera vez que escuchamos ésto. Los van echando y el Estado no los protege. Las organizaciones estamos en situación de riesgo porque estamos solos en esto y no sabemos a quién recurrir. Le hemos pedido reuniones al ministro Maximiliano Pullaro, queremos hablar de lo que pasa en los barrios. Porque además de la miseria y la pobreza tienen que lidiar con la falta de justicia", concluyó Fedele.