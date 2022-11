La familia de una militante social pide que su asesino no acceda a salidas transitorias

>>Leer más: El asesino de Mercedes Delgado seguirá preso hasta cumplir la pena

Juan Ponce, hijo de Mercedes, dialogó con La Capital y manifestó su preocupación por la posibilidad de que el asesino de su madre acceda a las salidas transitorias. Lo que mas lo inquieta es el hecho de que Riquelme ya estuvo prófugo y que nada le garantiza que pueda volver a hacerlo. "También vamos a plantear como familia y como sociedad el miedo a que regrese al barrio y vuelva a suceder lo mismo", agregó.

"Su familia sigue viviendo en el barrio, es muy posible que nos crucemos. Es un peligro para mi familia pero también para los testigos, que siguen viviendo en el barrio", contó Ponce. "Yo entiendo las leyes y que se quiera reinsertar, que diga que no fue su intención matar a mi madre, pero no podés decir que es un accidente andar por la calle tirando tiros", opinó.

Mercedes Delgado era militante social y trabajaba en el comedor del Centro Comunitario San Cayetano, uno de los pilares de la contención social en barrio Ludueña. "Riquelme no destruyó solo una familia, sino toda una estructura de gente que mi madre ayudaba", contó Ponce. "Muchos chicos ya no están, pero no porque no existen, no están porque están muertos. Porque el sistema les soltó las manos y no hubo una Mercedes Delgado para ayudarlos porque ya fue asesinada. No es que era indispensable, pero hacía mucho para que esos espacios se sostengan", agregó.

En junio de 2020, en el marco de la pandemia de Covid 19, Riquelme -que está preso en la cárcel de Piñero- había solicitado la prisión domiciliaria ya que es diabético, aunque no es insulinodependiente. En ese marco el camarista Alfredo Ivaldi Artacho resolvió no hacer lugar al requerimiento.

Un crimen atroz

Mercedes Delgado tenía 50 años cuando fue asesinada. La tarde del 8 de enero de 2013 estaba en su casa del barrio Ludueña cuando escuchó que afuera se había desatado un tiroteo. Uno de sus hijos acababa de salir minutos antes, por lo que la mujer salió a la calle para buscarlo. En la esquina de Garzón y Bielsa Mecha quedó en medio del fuego cruzado entre Riquelme y otra familia del barrio. La mujer recibió un balazo por la espalda y murió horas después en el Hospital Centenario tras una operación.

En febrero de 2016 el juez José Luis Mascali condenó a Héctor Riquelme a 16 años de prisión por el homicidio luego de que se comprobara que había sido el autor del disparo que alcanzó a Mecha. Antes, por la balacera que fue la antesala del crimen, habían sido condenados David Ferriol a seis años por tentativa de homicidio, Matías Riquelme a siete años por el mismo delito y por la participación de un hermano menor de edad, y Ramón Piedrabuena a cinco años y cuatro meses también por tentativa de homicidio.

La Mecha sigue encendida

Luego del crimen, la militancia social de Ludueña y otros barrios de Rosario emprendieron un proceso de reclamo de justicia. Pero también de visibilización de la problemática social detrás de los hechos violentos que por aquel entonces comenzaban a sacudir a la ciudad.

La muerte de Mecha evidenció que los movimientos sociales eran un pilar en la contención de la juventud atravesada por la violencia y fue ese hecho el que apuró al gobierno municipal a poner en práctica el programa Nueva Oportunidad, que se venía gestando desde 2012 y que en 2015 logró alcance provincial.

Con el paso del tiempo se consolidó una consigna como parte del reclamo de Justicia por Mercedes: "La Mecha sigue encendida". Actualmente es el nombre de una organización social que llevan adelante Juan Ponce y su familia en el barrio Moderno. Es un comedor en el que se alimentan unas 250 personas y a la vez se realizan otras actividades.