La Defensora General de la provincia le bajó el perfil al robo en su casa quinta

La Defensora General de la provincia, Jaquelina Balangione, le bajó el perfil al robo que cometieron en su casa de fin de semana ubicada en la localidad de San José del Rincón la noche del martes al decir que "no es el primero ni el único" que sufrió. Pocas horas después de ese hecho, la funcionaria recibió un misterioso Whatsapp en su celular en el cual vinculaban el episodio con una supuesta connivencia policial y adjuntaban las fotos de los ladrones, uno de los cuales fue apresado en la misma localidad costera ubicada a 15 kilómetros al noreste de Santa Fe.

Según reconoció Balangione, "en seis o siete años fueron 15 o 16 veces" las que ladrones entraron a su casa de Rincón y siempre se llevaron objetos de valor. Y aunque no ató estos hechos a su función ya que en alguna oportunidad le robaron siendo jueza de Cámara y no Defensora, cuestionó el alto índice de inseguridad en la localidad donde muchos santafesinos tienen sus casas de fin de semana.

Hasta la vajilla

El atraco fue descubierto la mañana del martes por el cuidador de la casa cuando llegó a realizar sus tareas de mantenimiento y descubrió que habían forzado una puerta de rejas y otra de madera para llevarse vajilla, ropa de cama y de baño, televisores, ollas, sartenes, fuentes y hasta la bomba de agua de la pileta, para lo cual tuvieron que desmontar el techo de una casilla, cortar la luz y desamurarla del piso.

En cuanto al mensaje de Whastapp que recibió horas después del "escruche", consideró que le fue enviado de "buena onda", a modo de aviso, y que no sabe quién lo hizo pero deslizó que pudo haberlo recibido porque ejerció la docencia por muchos años en el lugar. "Lo llamativo es que recibí un mensaje de supuestos harrys (ladrones) y uno de los dos que nombraban era el que tenía parte de las cosas" robadas.

"Hay muchos robos en Rincón. Nuestra casa está en pleno centro, a cuatro cuadras de la comisaría. No vivimos ahí y entran cuando no hay gente. Los 15 robos fueron idénticos, me llevaron las mismas cosas y descartaron las mismas cosas", aseguró a Radio2 la funcionaria provincial. Y resaltó que "a lo largo de los años en Rincón han cambiando las cúpulas policiales pero continúan los delitos contra la propiedad. Saltan los tapiales y se llevan las cosas como si nada".

Asimismo, Balangione explicó que "el chico al que detuvieron tiene 18 años y no me conoce, me dijeron que tenía un susto importante", por lo que desligó el hecho ocurrido a su función como Defensora o la de su esposo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia santafesina, Julio Gutiérrez.

Finalmente, confió que se apartó de su rol de Defensora General porque quiere "participar como víctima y tener un espacio de comunicación con este chico (detenido) porque apuesto a la Justicia restaurativa, a rescatar a la gente del ese mundo en el que se desenvuelven. Hay responsabilidad social por la desigualdad social que existe", concluyó.