Investigan si el barrabrava de Newell´s Matías Pera participó de una balacera

La historia oficial cuenta que alrededor de las 2 de la mañana de este martes un llamado al 911 alertó sobre la presencia de personas armadas en el interior de un Peugeot 206 gris en inmediaciones de un domicilio de Caupolicán al 300, entre Ayacucho y Leiva, en el barrio Magnano de la zona sur rosarino. Cuando una patrulla asignada a la Policía de Acción Táctica (PAT) se dirigió al lugar se topó con dos personas que pistolas en mano corrían hacia ese auto allí estacionado. La voz de alto los congeló. El hombre era un viejo conocido de la policía y de las crónicas del hampa. Imposible de no ser identificado. Físicamente un percherón trabajado a gimnasio, tatuado por debajo de sus ojos, pelo rubio con melena corta enfundado en una campera blanca. Ese hombre es Matías Leandro Pera Pujol, de 40 años. Hoy un barra disidente del paravalanchas de Newell's Old Boys, ex integrante de la hinchada de Diego “Panadero” Ochoa y testigo estelar cuando ese jefe barrabrava cayó en desgracia. Junto a él estaba Milagros O., una mujer de 23 años y residencia en barrio Larrea, que también portaba una pistola.