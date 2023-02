Investigan qué se esconde detrás del ataque con dos muertos y tres heridos en un cantobar

También estaban en la puerta del salón Sergio Adrián Jones, un hombre de 40 años que era primo del dueño del cantobar y trabajaba allí; el parroquiano Federico Matías G., de 28 años; y José Martín U., de 58 y propietario del negocio, quienes conversaban mientras pasaban los minutos.

En esas circunstancias, aseguran algunos testigos, apareció un vehículo por el lugar (algunos dicen que era un auto con vidrios polarizados y otros hablan de un par de motos) cuyos ocupantes sin que mediaran palabras o discusiones descargaron una lluvia de balas con pistolas ametralladoras a diestra y siniestra provocando un caos de gritos, corridas y sangre. Tras ello el vehículo con los sicarios huyó del lugar a toda velocidad.

Falta un arma

Inmediatamente un llamado al 911 alertó de las detonaciones de armas de fuego y una patrulla del Comando Radioeléctrico se dirigió al lugar. Cuando los agentes comprobaron lo ocurrido fueron varios los móviles que rodearon el sitio para preservar la escena criminal, levantar rastros y pruebas, recabar testimonios de los pocos parroquianos que se quedaron a ver qué pasaba y buscar en el vecindario cámaras de videovigilancia públicas o privadas que puedan haber registrado los movimientos de lo sucedido a fin de poder esclarecer lo que pasó.

porton.jpg El portón de acceso al local quedó perforado por numerosos proyectiles.

Detrás de los móviles llegaron las ambulancias del Sies y cuando despuntaba el sol del tórrido domingo rosarino también se hicieron presentes el fiscal de Homicidios Dolosos en turno, Alejandro Ferlazzo, y el flamante ministro de Seguridad de la provincia, el comandante retirado de Gendarmería Nacional Claudio Brilloni.

Por entonces, el cuerpo sin vida del suboficial Ricardo Héctor Medini yacía sobre la vereda del cantobar. Un médico del Sies que acudió al lugar en una de las ambulancias comprobó que el efectivo había recibido dos balazos en la espalda y uno en el cráneo. Además advirtieron que al policía le habían sustraído su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros. Al respecto se sospecha que se la podrían haber robado en el desbande que hubo tras el ataque a tiros contra el local ya que los sicarios no bajaron de los vehículos.

En tanto, Sergio Adrián Jones, quien fue identificado por algunos presentes como sobrino del dueño del local donde ocurrió el atentado fue derivado en un auto particular al Policlínico General San Martín con una herida de arma de fuego en el tórax y falleció a poco de ingresar a pesar de los esfuerzos de los médicos de guardia.

Al mismo policlínico fue llevado José Martín U., el titular del negocio atacado, con una herida en el hombro derecho. Tras las curaciones recibidas fue derivado en una ambulancia del Sies al Hospital de Emergencias fuera de peligro aunque quedó internado en observación. Al mismo centro asistencial de avenida Pellegrini al 3200 fue trasladado en una ambulancia Federico Matías G., quien presentaba una herida de arma de fuego en el lado izquierdo del abdomen, una en la pierna derecha y dos en el muslo izquierdo por lo que fue intervenido quirúrgicamente y quedó internado en estado reservado.

Finalmente la inspectora retirada Silvana Gabriela C., de 52 años, fue llevada en un auto particular a un sanatorio céntrico de la ciudad con una herida de bala en una pierna y fuera de peligro. La presencia de esta mujer ya jubilada como policía y del asesinado Medini, ambos cumpliendo supuestamente con un servicio de custodia particular, obligó al fiscal Ferlazzo a convocar a participar de la investigación a la Agencia de Control Policial (ACP - la ex Auntos Internos de la fuerza).

Sospechas y pésame

Acerca del móvil que desató semejante balacera, los pesquisas judiciales y policiales prefirieron ser cautelosos y no arriesgar hipótesis aunque entre las mismas nadie descartaba que pudiera haber un tufillo narco. “El dueño del local es un hombre bien, que no aparece ligado a ningún negocio turbio pero hay que investigar”, dijo un hombre ligado a la pesquisa. Y agregó que “por lo que dicen algunos vecinos el cantobar abrió hace un par de meses y no sabemos si tiene algún tipo de habilitación”.

La mañana de ayer, tras dialogar con el fiscal Ferlazzo en el lugar del hecho, el ministro de Seguridad de la provincia dijo en Radio 2 que se trató de “un hecho realmente grave en un boliche bailable, un cantobar, donde falleció un policía y en el que también hirieron a otra policía que afortunadamente está fuera de peligro, aunque murió otra persona que tendría una relación con el propietario del boliche. Eso demuestra el nivel de violencia que tenemos”. Y agregó que ya se comunicaría con las autoridades policiales y los familiares del policía muerto para “brindarle el pésame y ponernos a su disposición”.